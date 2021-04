Jessica Ziółek przekazała swoim fanom wstrząsające wieści. Okazało się, że była narzeczona Arkadiusza Milika dostawała pogróżki i choć początkowo nieco je bagatelizowała, ostatecznie postanowiła zająć się sprawą, zgłaszając ją na policję. - Nie chciałam za bardzo się w to bawić, ale stwierdziłam, że jeżeli już ktoś przekracza granice, to trzeba te granice szybko weryfikować - przyznała.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Montpellier - Olympique Marsylia 3-3 (Milik z golem) - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

O rozstaniu Arkadiusza Milika z partnerką głośno zrobiło się w styczniu. Ostatecznym dowodem w sprawie miały być... media społecznościowe! Jessica Ziółek zmieniła bowiem status związku na "wolna".



Para była ze sobą przez niemal dekadę. Ziółek zdążyła nawet przyjąć zaręczyny reprezentanta Polski, lecz ostatecznie oboje nie zdążyli stanąć wspólnie na ślubnym kobiercu...



Jessica Ziółek dostawała pogróżki

Reklama

Jessica Ziółek wie, czym jest popularność. Była ukochana Milika jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła sporą rzeszę fanów. To właśnie na Instagramie poinformowała o pogróżkach, które były kierowane pod jej adresem.



- Chciałam opowiedzieć o jednej sprawie, która ciągnie się od paru miesięcy. Na początku bagatelizowałam to i nie chciałam za bardzo się w to bawić, ale stwierdziłam, że jeżeli już ktoś przekracza granice, to trzeba te granice szybko weryfikować i działać. Dostawałam różne pogróżki na swój temat na Instagramie i postanowiłam tę sprawę zgłosić na policję. Każdy tak naprawdę chyba myśli, że jest bezkarny i może w sieci robić różne rzeczy i różne żarty. Chyba myślą, że są anonimowi - powiedziała Ziółek na nagraniu w formie Instastories.

Wyraziła także nadzieję, że policja szybko zajmie się tą sprawą oraz zaapelowała do swoich fanów, by w takich sytuacjach nie bać prosić się o pomoc odpowiednich służb.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź

TB