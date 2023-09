Była gwiazda UFC zarabia sprzedając swoje fotki. Kibice błagają o więcej

Kobieta przez jakiś czas wykorzystywała swoje atuty i zarabiała na sprzedaży gorących zdjęć m.in. w aplikacji Snapchat. Nieco ponad rok temu sportsmenka dołączyła jednak do nowej platformy dla dorosłych. Jak sama przyznała w rozmowie z mediami, od tamtej pory zarobiła tam kwoty, które "potrafią zmienić życie". Wiele wskazuje jednak na to, że od tej pory 29-latka będzie zarabiać w sieci jeszcze większe sumy.

Paige VanZant zarabia krocie na sprzedaży odważnych fotek online. Otrzymuje od kibiców dziwne prośby

Kobieta przyznała, że niektórzy kibice są nawet zainteresowani... kupnem jej brudnej bielizny. Sportsmenka przyznała, że nie tego wyklucza, jednak cena za takie “fanty" będzie z pewnością wysoka. "Jest jedna osoba, która chce kupić moje używane majtki. (...) Potrzebowałbym za to około 500 000 dolarów" - zażartowała.

Jak się okazuje, mąż Paige VanZant wcale nie ma nic przeciwko pozasportowym aktywnościom swojej ukochanej. Co więcej, sam chętnie występuje na profilu żony na OnlyFans, pojawia się on m.in. na nagraniach, w których między małżonkami dochodzi do stosunków seksualnych. Sama VanZant twiedzi, że obecność męża w niektórych jej klipach jeszcze bardziej zwiększa jej zarobki.