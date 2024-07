Była gwiazda Ich Troje i piłkarz są parą. To on pocieszał ją po porażce na Miss Polski 2024

Agata Buczkowska przed paroma laty dostała szansę na zrobienie sporej kariery dzięki dołączeniu do Ich Troje. Niestety, jej drogi z zespołem dość szybko się rozeszły i to w atmosferze sporego skandalu. Ostatnio o wokalistce znów zrobiło się głośno, a to za sprawą jej udziału w Miss Polski 2024. Z konkursu odpadła jednak przed samym finałem, ale na szczęście mogła liczyć na pocieszenie w ramionach ukochanego. Mało kto wie, że Buczkowska od pewnego czasu związana jest z pewnym obiecującym piłkarzem. Oto szczegóły...