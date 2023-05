Była dziewczyna Cristiano Ronaldo rozpętała burzę w sieci. Odkryła za dużo?

Associated Press / © 2023 Associated Press

Irina Shayk w nietypowej stylizacji na wyścigu F1

Internauci nie kryli zniesmaczenia nietypowym zestawem Rosjanki. "Jesteś oszałamiająca, ale nie nazywaj tego modą czy klasą, proszę", "Nie rozumiem, co się dzieje z modą. Gdzie klasa i elegancja?", "Co to ma być?", "Przepraszam, ale ta stylizacja jest obrzydliwa... brak gustu", "Dlaczego ochrona pozwala im tak wejść. Tak to jest, jak chce się na siebie zwrócić uwagę za wszelką cenę", "Nigdy nie zrozumiem tych trendów" - można wyczytać w komentarzach.