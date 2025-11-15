Była 23:17, kiedy Karol Nawrocki zabrał głos. Czuły gest prezydenta na PGE Narodowym

Eliminacje mistrzostw świata 2026 powoli dobiegają końca. Reprezentacja Polski w przedostatnim meczu zremisowała z Holandią 1:1. Krótko przed przerwą "Biało-Czerwoni" wyszli na prowadzenie, gdy znakomite podanie Roberta Lewandowskiego wykorzystał Jakub Kamiński. Tuż po zmianie stron wyrównał Memphis Depay. - Powiedziałem do Ronalda Koemana, że może spotkamy się ponownie na mundialu i tam może uda mi się ich walnąć. Oczywiście nie powiedziałem "walnąć", tak tylko do was tu mówię. Można powiedzieć, że tutaj też Holendrzy sobie nie poradzili, podobnie w Rotterdamie, bo mieli przewagę, ale strzelili nam tylko jedną bramkę. Tutaj mieli jeszcze mniej okazji. Byliśmy dobrze zorganizowani w defensywie i to cieszy - mówił po meczu selekcjoner Jan Urban.