Małgorzata Tomaszewska od lat robi sporą karierę w mediach. Zaczynała w TVP, gdzie prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie", skąd jednak została zwolniona, gdy na Woronicza pojawiło się nowe szefostwo.

Małgorzata Tomaszewska zaskoczyła nocnym nagraniem. Doszło do scen z ojcem jej dziecka

Skupiła się wówczas na macierzyństwie, bowiem o zakończeniu współpracy z publicznym nadawcą dowiedziała się na chwilę przed porodem. Gdy na świecie pojawiła się Laura, zmieniły się jej priorytety. Media plotkarskie jednak o niej nie zapomniały, bowiem ogromną ciekawość zaczęła wzbudzać osoba ojca jej drugiej pociechy, którego Małgorzata ukrywała przed światem.

Po dwóch nieudanych małżeństwach prezenterka związała się z tajemniczym Robertem i to z nim postanowiła powiększyć raz jeszcze rodzinę. Mężczyzna nawet oświadczył się ukochanej w czerwcu 2024 roku, ale na razie nie ma mowy o ślubie.

"Nie znalazłam czasu. Co więcej - powiem, nie dość, że nie znalazłam w kalendarzu, to jeszcze nie znalazłam w głowie tego czasu, żeby w ogóle o tym na spokojnie pomyśleć. Nie wiem, jak to będzie, czas pokaże" - wyznała w rozmowie z Jastrząb Post prezenterka.

Do tej pory Tomaszewska nie pokazała jego twarzy i niewiele zdradzała na jego temat. Aż tu nagle we wtorek w nocy zamieściła w sieci niespodziewane nagranie. Gwiazda postanowiła wyłożyć karty na stół.

Tomaszewska ujawniła prawdę ws. ojca swojej córki. Ludzie nie mieli pojęcia

Jak stwierdziła, pytań o Roberta było tak wiele, że w końcu postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Na zamieszczonym filmie pierwszy raz udzielił się także sam Robert, który jednak nie pokazał się w kadrze.

Zdradził za to, jak poznali się z Małgorzatą.

"Poznaliśmy się na jednym z portali społecznościowych" - wyznał tajemniczy Robert.

W trakcie pierwszych rozmów między nimi doszło do niezłego spięcia, bowiem mężczyzna nie dowierzał, że rozmawia z "tą Tomaszewską.' Zasugerował swej rozmówczyni, że podszywa się pod znaną prezenterkę, co mocno rozsierdziło Małgorzatę. Gwiazd postanowiła mu udowodnić, że naprawdę jest tą, za którą się podaje i dała się na mówić na spotkanie.

"W rezultacie stwierdziłam, że - no dobra, spotkamy się. Robert przyjechał po mnie z czerwonym balonikiem. Ja wysłałam mu pinezkę, skąd ma mnie odebrać. I wiecie, pinezka w Google'u ma kształt czerwonego balonika. Więc on właśnie z tym czerwonym balonikiem przyjechał" - opowiedziała prezenterka.

Para umówiła się na przejażdżkę nad jezioro Zegrzyńskie.

"Mieliśmy tam taką głupią grę. Pamiętasz? Obstawianki, ile czegoś tam zobaczymy po drodze i ty wygrałeś. Obstawiłeś lepiej. Założyliśmy się o frytki z McDonalda i pojechaliśmy tam razem, i kupiłam ci te frytki" - wspominała Małgorzata.

Na koniec prezenterka chciała namówić ukochanego, by ten w końcu pokazał się ludziom. Robert stwierdził jednak, że samo to nagranie było dla niego bardzo stresujące.

Wtedy Tomaszewska zapowiedziała, że na kolejnym filmiku Robert pokaże się w całej okazałości, na co ojciec jej dziecka zareagował dość nerwowo:

"No nie wiem, to chyba nieprędko" - skwitował mężczyzna.

