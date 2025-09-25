Był wtorek w nocy, gdy potwierdziły się doniesienia ws. ojca dziecka Tomaszewskiej. Ludzie nie mieli pojęcia, że to on
Wywodząca się ze sportowej rodziny Małgorzata Tomaszewska od paru lat skrzętnie ukrywa wszelkie informacje na temat obecnego narzeczonego i ojca jej drugiego dziecka. W końcu córka legendarnego bramkarza postanowiła wyłożyć karty na stół. We wtorkową noc zamieściła na swoim Instagramie zaskakujące nagranie, w którym ujawniła prawdę o "tajemniczym Robercie".
Małgorzata Tomaszewska od lat robi sporą karierę w mediach. Zaczynała w TVP, gdzie prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie", skąd jednak została zwolniona, gdy na Woronicza pojawiło się nowe szefostwo.
Małgorzata Tomaszewska zaskoczyła nocnym nagraniem. Doszło do scen z ojcem jej dziecka
Skupiła się wówczas na macierzyństwie, bowiem o zakończeniu współpracy z publicznym nadawcą dowiedziała się na chwilę przed porodem. Gdy na świecie pojawiła się Laura, zmieniły się jej priorytety. Media plotkarskie jednak o niej nie zapomniały, bowiem ogromną ciekawość zaczęła wzbudzać osoba ojca jej drugiej pociechy, którego Małgorzata ukrywała przed światem.
Po dwóch nieudanych małżeństwach prezenterka związała się z tajemniczym Robertem i to z nim postanowiła powiększyć raz jeszcze rodzinę. Mężczyzna nawet oświadczył się ukochanej w czerwcu 2024 roku, ale na razie nie ma mowy o ślubie.
"Nie znalazłam czasu. Co więcej - powiem, nie dość, że nie znalazłam w kalendarzu, to jeszcze nie znalazłam w głowie tego czasu, żeby w ogóle o tym na spokojnie pomyśleć. Nie wiem, jak to będzie, czas pokaże" - wyznała w rozmowie z Jastrząb Post prezenterka.
Do tej pory Tomaszewska nie pokazała jego twarzy i niewiele zdradzała na jego temat. Aż tu nagle we wtorek w nocy zamieściła w sieci niespodziewane nagranie. Gwiazda postanowiła wyłożyć karty na stół.
Tomaszewska ujawniła prawdę ws. ojca swojej córki. Ludzie nie mieli pojęcia
Jak stwierdziła, pytań o Roberta było tak wiele, że w końcu postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Na zamieszczonym filmie pierwszy raz udzielił się także sam Robert, który jednak nie pokazał się w kadrze.
Zdradził za to, jak poznali się z Małgorzatą.
"Poznaliśmy się na jednym z portali społecznościowych" - wyznał tajemniczy Robert.
W trakcie pierwszych rozmów między nimi doszło do niezłego spięcia, bowiem mężczyzna nie dowierzał, że rozmawia z "tą Tomaszewską.' Zasugerował swej rozmówczyni, że podszywa się pod znaną prezenterkę, co mocno rozsierdziło Małgorzatę. Gwiazd postanowiła mu udowodnić, że naprawdę jest tą, za którą się podaje i dała się na mówić na spotkanie.
"W rezultacie stwierdziłam, że - no dobra, spotkamy się. Robert przyjechał po mnie z czerwonym balonikiem. Ja wysłałam mu pinezkę, skąd ma mnie odebrać. I wiecie, pinezka w Google'u ma kształt czerwonego balonika. Więc on właśnie z tym czerwonym balonikiem przyjechał" - opowiedziała prezenterka.
Para umówiła się na przejażdżkę nad jezioro Zegrzyńskie.
"Mieliśmy tam taką głupią grę. Pamiętasz? Obstawianki, ile czegoś tam zobaczymy po drodze i ty wygrałeś. Obstawiłeś lepiej. Założyliśmy się o frytki z McDonalda i pojechaliśmy tam razem, i kupiłam ci te frytki" - wspominała Małgorzata.
Na koniec prezenterka chciała namówić ukochanego, by ten w końcu pokazał się ludziom. Robert stwierdził jednak, że samo to nagranie było dla niego bardzo stresujące.
Wtedy Tomaszewska zapowiedziała, że na kolejnym filmiku Robert pokaże się w całej okazałości, na co ojciec jej dziecka zareagował dość nerwowo:
"No nie wiem, to chyba nieprędko" - skwitował mężczyzna.