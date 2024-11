Był w szczęśliwym związku, a teraz takie wieści. Oficjalnie potwierdził

Przemysław Saleta i jego związki

Pierwszą żoną Przemysława Salety była Ewa Pacuła , z którą doczekał się dorosłej już dziś córki Nicole. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu, ale parze udało się zachować poprawne relacje. Bokser od samego początku był też zaangażowany w wychowanie Nicole. Kiedy jego pociecha zachorowała, nie wahał się, by oddać jej nerkę, co wówczas przypłacił zdrowiem.

Wygląda na to, że wówczas Saleta miał słabość do kobiet o imieniu Ewa, gdyż kolejną jego wybranką także była Ewa. W 2008 roku oświadczył się Ewie Wiertel, ale do ślubu ostatecznie nie doszło. Para zerwała zaręczyny rok później.