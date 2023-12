Był jednym z najlepszych wrestlerów świata. Teraz robi karierę w Hollywood

Dwayne Johnson to znany na całym świecie aktor i producent filmowy. Nie ma chyba fana kina, który nie widziałby filmów z jego udziałem, takich jak m.in. "Jumanji", "Szybcy i Wściekli", czy "Shazam!". Co ciekawe, zanim zrobił ogromną karierę w branży filmowej, amerykański gwiazdor był światowej sławy sportowcem. Przez wiele lat odnosił bowiem sukcesy we wrestlingu i do tej pory uważany jest za jednego z największych zawodowych zapaśników w historii.