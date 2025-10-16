Był gwiazdą FAME. Okropna choroba postępuje. "Już tracę nadzieję". Desperacki apel

Piotr Witczak to postać, której nie trzeba przesadnie przedstawiać kibicom freak fightów. "Bonus BGC" - bo taki przyjął pseudonim w internecie, niemalże od samego początku współpracował z federacją FAME, pojawiając się w klatce już podczas drugiej gali.

Ostatecznie stoczył tam trzy pojedynki - z Sebastianem Nowakiem "Zrtolowanym", Szymonem Wrześniem "Taxi Złotówką", a także z Marcinem Najmanem. Wszystkie walki niestety przegrał. W późniejszym czasie pojawiał się również w Punch Down, HIGH League oraz MMA-VIP, chociaż najtrudniejszą walkę toczy obecnie - z własnym ciałem.

Choroba rujnuje życie Bonusa BGC. "Momentami tracę nadzieję", nagle taki apel

Witczak cierpi na schizofrenię, ale jego stan niestety się pogarsza, o czym poinformował niedawno sam zainteresowany po tym, jak trafił do szpitala. To, co opisał, nie napawa optymizmem.

- Wczoraj dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem. Przez całe ciało przeszły mi prądy i uderzenia gorąca dostałem duszności gdzie nie mogłem złapać tchu. Mam silną arytmię serca. Leki na schizofrenię i zastrzyki pomagają na chorobę, ale mają też skutki uboczne przez nie popsuł mi się wzrok - żalił się przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych.

To niestety nie koniec, bo Witczak przez swoją chorobę jest wykluczony z życia zawodowego i nie ma obecnie możliwości pozyskania funduszy na leczenie. - Momentami już tracę nadzieję, ale cały czas walczę i się nie poddam - dodał.

W geście desperacji Bonus BGC postanowił wystawić na licytację swoje rękawice, w których toczył pojedynek w federacji FAME. Podpisane rękawice uzyskały cenę wywoławczą w kwocie... 20 złotych.

To poruszyło internautów, którzy natychmiast zaczęli proponować kwoty o wiele wyższe, niż cena wywoławcza. Początkowo osiągnięto próg 1000 zł, nieco później 2000, a także 4000 złotych.

Użytkownicy Instagrama oznaczali również oficjalne konta freak fightowych organizacji, z FAME na czele prosząc, aby pomogli Witczakowi w trudnej dla niego chwili - tym bardziej przez pryzmat jego wkładu w rozwój freak fightów w Polsce.

