Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burza ws. Nawrockiego. Nie ma zgody. Dyrektor stacji wydał komunikat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Przy okazji sobotniego meczu PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Motor Lublin w mediach społecznościowych wybuchła burza dotycząca osoby prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Karola Nawrockiego. Wszystko ze względu na wypowiedź Tomasza Lipińskiego, nawiązującą do głowy naszego państwa i jego niedawnej wizyty na Jasnej Górze. Teraz głos w tej sprawie zabrał dyrektor redakcji Canal+ Sport - Michał Kołodziejczyk, który wprost nie wyraża zgody na polityczne nawiązania podczas sportowych transmisji.

Mężczyzna w garniturze z przypiętą polską flagą, słuchawką w uchu oraz mikrofonem, stojący na tle rozmazanych flag.
Prezydent RP Karol NawrockiGints Ivuskans / AFPAFP

W drugim z sobotnich meczów PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok rozbiła na własnym terenie Motor Lublin 4:1. Najwięcej mówiło się jednak nie o samym wyniku, a o meldunku, który wykonał wcześniej z murawy reporter stacji Canal+ Sport Tomasz Lipiński

- To trochę śliski temat, temat kibiców, na którym kilka miesięcy temu na Jasnej Górze, poślizgnęła się najjaśniejsza postać Rzeczpospolitej. My jednak nie będziemy rzucali hasła "czołem kibice", zobaczymy z jakim spotkamy się odzewem. Ale za nim do spraw kibicowskich, zobaczymy co piłkarskiego wydarzyło się w tej kolejce - powiedział.

W ten sposób nawiązał rzecz jasna do prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz jego styczniowej wizyty w Częstochowie na Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców, podczas której głowa naszego państwa pozdrawiała kibiców powyższym wezwaniem, co odbiło się szerokim echem.

Słowa komentatora stacji Canal+ wywołały oburzenie wśród wielu użytkowników mediów społecznościowych, a spora część ich wpisów nie nadaje się do cytowania w przestrzeni publicznej.

Karol Nawrocki zaskoczył, a teraz to. Stało się. Donald Tusk z dumą ogłasza

Nawiązanie do Karola Nawrockiego przed meczem. Jest reakcja dyrektora stacji

W końcu w odpowiedzi na burzę głos zabrał także Michał Kołodziejczyk, czyli dyrektor redakcji Canal+ Sport, który wprost stwierdził, że w piłkarskim przekazie telewizyjnym nie powinny pojawiać się jakiekolwiek przekazy odwołujące się do świata polityki.

- Podczas transmisji sportowych dziennikarze nie powinni robić politycznych nawiązań. W żadną stronę. Nie akceptuję tego. Wypowiedź Tomka Lipińskiego była niepotrzebna, porozmawialiśmy o tym. Zajmujemy się sportem i tak pozostanie. To bardzo ciekawy sezon dla wszystkich kibiców - napisał szef stacji mającej prawa do transmitowania spotkań naszej rodzimej PKO BP Ekstraklasy.

Zobacz również:

Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki oraz - z lewej strony - prezes PKOl-u Radosław Piesiewicz
Sportowe życie

Zawrzało, Nawrocki odpowiada TVP. Piesiewicz aż się zaśmiał

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole na tle niebieskiej ściany i pije z białej filiżanki. Na stole znajdują się dokumenty, mikrofon oraz filiżanka.
Prezydent RP Karol NawrockiMarysia Zawada/REPORTERReporter
Mężczyzna w ciemnej kurtce zimowej stoi na śniegu, spoglądając w dół z poważnym wyrazem twarzy, tło rozmyte, obok widoczna sylwetka innej osoby w czapce.
Prezydent RP - Karol NawrockiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
ZIO 2026. Znicz olimpijski zapłonął w Mediolanie. WIDEOEMELINE HENRY, SOFIANE OUANES / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja