Burza wokół syna Majdana i Rozenek. Były piłkarz reaguje i odpiera zarzuty

Kibice oburzeni filmikiem z udziałem syna Radosława Majdana. Piłkarz reaguje

Majdan pochwalił się niedawno filmikiem, na którym zobaczyć można małego Henryka i jednego z psów należących do rodziny, buldoga angielskiego George'a. Z pozoru urocze nagranie oburzyło jednak wielu fanów. "Biedny ten pies. To nie zabawka", "Pies to zwierzę , a dziecko nie kontroluje swojego chwytu , ucisku kładąc się na zwierzę .... Unikajmy sytuacji, w której maluch będzie obejmował psa, nachylał się nad nim i dawał mu buziaki - takie zachowanie może bowiem być niebezpieczne, a pies może zareagować agresywnie. Nawet jeśli na co dzień wydaje się być 'do rany przyłóż'" - pisali w komentarzach internauci.