Burza wokół Świątek i Zwolińskiej, a tu taki wpis Igi. Jedno zdanie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Statuetka dla Sportowca Roku w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" w tym roku powędrowała w ręce Klaudii Zwolińskiej, która wkrótce potem wywołała do tablicy drugą w tym zestawieniu Igę Świątek, sugerując, że tenisistka nie powinna się martwić, gdyż jeszcze nie raz odbierze tę nagrodę. Komentarz kajakarki nie wszystkim przypadł do gustu - w sieci pojawiło się wiele ostrych komentarzy. Tymczasem po Gali Mistrzów Sportu głos zabrała wiceliderka rankingu WTA, która zwróciła się do kibiców i pozostałych sportowców.

W miniony weekend poznaliśmy laureatkę w kategorii Sportowiec Roku w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Statuetkę tym razem odebrała Klaudia Zwolińska, która w ubiegłym roku zachwycała na arenie międzynarodowej. W październiku 2025 podczas mistrzostw świata w australijskim Penrith sięgnęła po trzy medale, dwa złote w slalomach C1 i K-1 oraz brązowy w konkurencji cross. Tym samym przeszła do historii jako pierwsza zawodniczka, która na jednych mistrzostwach zdobyła medale w trzech różnych konkurencjach. Tytuł Sportowca Roku był więc w pełni zasłużony.

Nie wszyscy jednak podzielali to zdanie. Po wygranej Zwolińskiej w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy sugerujących, że tytuł ten bardziej należał się Idze Świątek, która jako pierwsza Polka sięgnęła po zwycięstwo na wimbledońskich kortach w grze pojedynczej. Kajakarka nie powstrzymała się od komentarza.

Słowa Zwolińskiej, choć z pewnością nie miały być "przytykiem" w stronę Świątek, nie wszystkim przypadły do gustu. Pojawiły się komentarze internautów sugerujące, że kajakarka "powinna popracować nad swoim ego i przykuwać większą uwagę do wypowiadanych przez nią słów".

Iga Świątek przemówiła po Gali Mistrzów Sportu. Króciutko

Teraz głos po Gali Mistrzów Sportu postanowiła zabrać Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu zamieściła na Insta Stories jedno, niezwykle ważne zdanie i dała do zrozumienia kibicom, że jest zadowolona z drugiego miejsca i cieszy się sukcesami innych. Kluczowe dla niej jest bowiem to, że każdy z wyróżnionych sportowców robi to, co najważniejsze - godnie reprezentuje swój kraj.

"Bardzo dziękuję za wszystkie głosy i ogromne gratuluję wszystkim wyróżnionym" - ogłosiła.

