Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burza wokół Rozenek-Majdan. Internauci nie pozostawili na niej suchej nitki

Amanda Gawron

Amanda Gawron

Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie znalazła się w centrum uwagi mediów i internautów. Wszystko za sprawą najnowszej sesji zdjęciowej dla magazynu "Viva!". Gwiazda w październikowym wydaniu pojawiła się na okładce w odważnej stylizacji - czerwonej bluzce i majtkach. Fotografia miała podkreślić jej kobiecość i pewność siebie, jednak zamiast zachwytów wywołała lawinę krytycznych komentarzy.

Małgorzata Rozenek-Majdan
Małgorzata Rozenek-MajdanMichal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East NewsEast News

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Rozenek-Majdan przez lata przeszła sporą metamorfozę. Gdy porówna się jej fotografie z początków kariery z obecnym wizerunkiem, różnice są znaczące. Co więcej, z biegiem lat gwiazda wygląda coraz młodziej. Sama zainteresowana otwarcie mówi o tym, że jej wygląd to efekt zarówno dyscypliny, jak i zabiegów medycyny estetycznej. 47-latka nie ukrywa, że regularnie korzysta z botoksu, mezoterapii czy stymulatorów tkankowych. Kilka miesięcy temu przeszła także poważniejszy zabieg u znanego chirurga, choć nie zdradziła szczegółów, ograniczając się do stwierdzenia, że to właśnie dzięki niemu jej "nowa twarz" wygląda tak świeżo.

Małżonka Radosława Majdana ma również słabość do obróbki zdjęć publikowanych na Instagramie. Niejednokrotnie zaliczała wpadki, które wytykali jej internauci. Zdarzało jej się nie tylko wygładzać twarz, ale i "poprawiać" sylwetkę - wyszczuplać nogi czy ramiona. Nic więc dziwnego, że najnowsza okładka "Vivy!" ponownie podzieliła opinię publiczną.

Najpierw porażka w Lidze Konferencji, a później w Ekstraklasie! Hajto i Kołtoń ocenili występy Legii WarszawaPolsat Sport

Małgorzata Rozenek-Majdan nie do poznania. Internauci nie szczędzili słów krytyki

Okładką najnowszego wydania magazynu pochwaliła się redakcja na oficjalnym profilu "Vivy!" na Instagramie. "W najnowszej VIVIE! Na okładce: Małgorzata Rozenek-Majdan. Jej życie kilka razy wykonało woltę, ale ona się nie poddała. Zbudowała swój świat na swoich warunkach. Siłę daje jej rodzina i higiena życia. Ma jasno wytyczone cele i dobrze wie, gdzie chce być za 10 lat. Jaka naprawdę jest Małgorzata Rozenek-Majdan, sprawdzała Katarzyna Piątkowska" - zapowiedziano.

Internauci szybko zwrócili uwagę, że wizerunek "Perfekcyjnej Pani Domu" na okładce został mocno wygładzony komputerowo. W komentarzach pod postami w mediach społecznościowych nie brakowało krytyki. "Omg, nie poznałam jej", "Dobrze, że podpisane kto to", "Na pierwszy rzut oka myślałam, że to Doda", "Fatalne zdjęcie… dzieło informatyków", "Przerobiona twarz. W złą stronę to idzie, niestety" - pisali obserwatorzy. Zdaniem wielu fanów redakcja przesadziła z retuszem, sprawiając, że Rozenek-Majdan wygląda niemal jak inna osoba.

Zobacz również:

Marina wyznała, jak wyglądają jej relacje z Anną i Robertem Lewandowskimi
Sportowe życie

Marina ujawnia prawdę o relacjach z Lewandowskimi. Nie jest tak, jak ludzie myśleli

Amanda Gawron
Amanda Gawron
    Małgorzata Rozenek-Majdan
    Małgorzata Rozenek-MajdanAliaksandr Valodzin/East NewsEast News
    Małgorzata Rozenek
    Małgorzata RozenekArtur Zawadzki/REPORTERReporter
    Małgorzata Rozenek
    Małgorzata RozenekTomasz Jastrzębowski/REPORTERReporter

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja