Burza wokół Nawrockiego. Wystarczyły 2 słowa. I nagle taka szpila w Tuska

Karol Nawrocki zgodnie z obietnicą złożoną przed rokiem zjawił się w sobotę na Jasnej Górze, by już jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyć w Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców. A jego wizyta w Częstochowie odbiła się szerokim echem.

W trakcie uroczystości głowa naszego państwa wzięła udział we wspólnej Mszy Świętej oraz uczestniczyła w spotkaniu z piłkarskimi fanami z całej Polski, przemawiając z mównicy.

- Pod tą piękną biało-czerwoną flagą jest miejsce dla nas wszystkich. I dla tych, którzy przyjechali z Kędzierzyna-Koźla, i dla kibiców Wisły, Cracovii, Arki, Lechii, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok. Jest miejsce dla wszystkich. Wszystkich was pozdrawiam i chcę powiedzieć, że żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem, gdy pomyślimy o Bogu i Ojczyźnie. Bóg, Honor i Ojczyzna! - mówił Karol Nawrocki.

Olbrzymie - jak się okazuje emocje - wywołało jednak samo przywitanie prezydenta RP z kibicami, o którym pisał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

- Prezydent Nawrocki przywitał kibiców krzycząc "czołem kibice". Odpowiedzieli: "czołem Panie Prezydencie". Film już skasowano z profilu prezydenta. Być może było im jednak wstyd przed żołnierzami czy policjantami... Gwardia przyboczna Prezydenta? - stwierdził szef resortu.

Jego wpis, a także samo zachowanie Karola Nawrockiego było tematem burzliwych dyskusji w studiu programu "Śniadanie Rymanowskiego".

Karol Nawrocki na Jasnej Górze. Burzliwa dyskusja polityków

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził między innymi Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, bezpośrednio odnosząc się do słów Marcina Kierwińskiego.

- Pan prezydent nie posiada gwardii przybocznej. Jest prezydentem wszystkich Polaków i wielu różnych grup społecznych, w tym również tych, którzy pasjonują się piłką nożną. Sam jest kibicem, nie ukrywa tego - powiedział.

A przy tym wykorzystał okazję, by wbić szpilę w premiera Donalda Tuska.

Ja rozumiem, że boli pana ministra Kierwińskiego, że to środowisko nie pała może specjalną sympatią do jego ugrupowania. Wiemy, jak witany na stadionach był Donald Tusk. Wiemy również, jak za poprzednich rządów Donalda Tuska represjonowano to środowisko pod pretekstowymi zupełnie zarzutami

Z jego osądem nie zgodził się przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej - Robert Kropiwnicki.

- To, że prezydent zwyczajowym powitaniem, które stosuje się do policji, do wojska, do kompanii honorowej, odzywa się do kiboli w dużej mierze, jest groźne - tłumaczył.

Krzysztof Bosak z Konfederacji nie dostrzegł jednak za to w tym, co zrobił Karol Nawrocki, nic zdrożnego.

To jest dobre. Pielgrzymowanie na Jasną Górę jest dobre. Bycie blisko normalnych ludzi jest dobre. Kibice to są normalni ludzie, pełnoprawni członkowie naszego społeczeństwa. Mają różne opinie. Często także polityczne, popierają różne partie. Ci z nich, którzy są wierzący, chcą pielgrzymować i prezydent pokazuje szacunek. A to pozdrowienie (...) jest normalnym pozdrowieniem, które stosuje się i w społeczeństwie, i w służbach mundurowych. Nie jest ono zarezerwowane dla nikogo. Każdy ma prawo go użyć

W studiu głos zabrał także między innymi Dariusz Standerski - wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy, który nie gryzł się w język.

- Ja nie mam żadnego problemu z tym, że pan prezydent jeździ na pielgrzymki z kibicami czy z kimkolwiek innym. Częstochową rządzi od lat Lewica. Jest to miasto otwarte, każdy może do Częstochowy swobodnie przyjechać i dobrze się tam czuć dzięki lewicowemu prezydentowi. Natomiast, że powiedział "czołem kibice" czy jakkolwiek inaczej... No chyba niesmak poczuła sama Kancelaria Prezydenta, bo ściągnęła ten przekaz ze swoich mediów społecznościowych. Czyli widać, że ktoś po prostu poczuł się zażenowany całą tą sytuacją - powiedział.

