Śląsk Wrocław reaguje na zamieszanie wokół Mateusza Żukowskiego i jego partnerki. Jest komunikat

Co na to internauci? "Publiczny stream to nie jest prywatna sfera. Niech się zawodnik na nich nie pojawia, a dziewczyna o nim nie wspomina w publicznej aktywności to wtedy ok. Póki jest częścią jej projektu influencerskiego to będzie krytyka. A większość to mu raczej współczuje i życzy ogarnięcia się", "Czysto technicznie raczej widziałem wyrazy współczucia dla Matiego, patrząc na działalność partnerki, która jest jednak dość kontrowersyjna. Zachowanie na publicznych streamach jego partnerki to nie sfera prywatna skoro świadomie bierze w niej udział. Liczę, że Mati odpowie w końcu na boisku, stać go na to by to zrobić", "Nikt go nie krytukuje za to, co robi w wolnym czasie, tylko za to, jak buduje swój oraz również klubu wizerunek w sieci oraz zaangażowanie w ten klub" - czytamy w licznych komentarzach.