W dniu meczu reprezentacji Polski z Austrią Mariusz Pudzianowski pojawił się na Dworcu Centralnym w Warszawie i nawoływał do kibicowania podopiecznym Michała Probierza. Wydawać by się mogło, że zawodnik mieszanych sztuk walki jedzie z fanami do Niemiec na mecz. "My już czekamy na pociąg, lada moment on dojedzie. Nie wiem, jak ja dojadę do tego Berlina, bo już mam kilka zaproszeń do przedziałów. Jak zacznę od pierwszego, nie wiem, na którym wagonie skończę" - zażartował Polak w mediach społecznościowych.

