Zastanawiano się, czy członkini Brytyjskiej Rodziny Królewskiej pojawi się na sportowej imprezie, w której to pełni ważną rolę. 42-latka jest patronką All England Tennis and Croquet Club i co roku zasiada w loży królewskiej podczas wielkoszlemowego turnieju Wimbledonu. Na koniec rozgrywek wręcza trofea zwycięzcom tej imprezy. I choć sama zainteresowana dotychczas nie pojawiała się meczach, Pałac Kensington na krótko przed finałami wydał oficjalne oświadczenie w sprawie żony Williama.

Reklama