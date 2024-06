Gorąco w mediach po tym komentarzu i Idze Świątek. Ewa Chodakowska zabrała głos

Jak można było się spodziewać, słowa tenisisty błyskawicznie dotarły do kibiców. Fani nie kryli oburzenia. "Jest niewiarygodny!", "To po prostu katastrofa", "To, że on nadal jest komentatorem, to hańba" - komentowali wypowiedź Amerykanina na platformie X.