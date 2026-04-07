Burza wokół freak fightów. Była minister Tuska zaatakowana. "Zniszczyła im święta"
Od pewnego czasu Prime MMA mierzy się z ogromnymi kontrowersjami wywołanymi przez turniej "Kloszard Kombat", z którego finalnie zrezygnowano. W rywalizacji miały wziąć udział osoby w kryzysie bezdomności lub pogrążone w innych problemach życiowych. Była minister równości Katarzyna Kotula kilka dni temu zdecydowała się przyjrzeć sprawie i złożyła przeciwko organizacji zawiadomienie do prokuratury. Włodarz federacji chwilę po świętach postanowił skomentować decyzję wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy. Arkadiusz Tańcula nie gryzł się przy tym w język.
Prime MMA 16: KON-SE-KWEN-CJE miało się odbyć już 25 kwietnia w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, ale władze obiektu po kontrowersjach wokół organizacji zdecydowały się wypowiedzieć jej umowę najmu.
Włodarze federacji na czele z Tomaszem Bezrąkiem i Arkadiuszem Tańculą aktywnie poszukują więc nowej lokalizacji dla swojej gali, natomiast na ten moment nie potwierdzono rozmów z żadnym innym miastem ani jakąkolwiek halą sportową zainteresowaną zorganizowaniem wydarzenia. Samo Prime MMA 16 ma nie być jednak w żaden sposób zagrożone i - według kierownictwa organizacji - na pewno się odbędzie.
Nagły atak na byłą minister Tuska. Gwiazdor nie pozostawił złudzeń. "Zniszczyła im święta"
Jedną z pierwszych osób, która poddała w wątpliwość zorganizowanie kontrowersyjnego turnieju "Kloszard Kombat" na Prime MMA 16 i tym samym przyczyniła się do problemów federacji, jest była minister równości rządu Donalda Tuska, Katarzyna Kotula. Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy wprost zarzuciła organizacji wyzysk na osobach pogrążonych w kryzysie bezdomności i wykluczonych społecznie, a nawet zdecydowała się na złożenie przeciwko niej pisma do prokuratury.
- Nie można przejść obojętnie wobec próby organizacji obrzydliwego wydarzenia, jakim miało być "Kloszard Kombat". (...) Kryzys bezdomności jest tragedią, a nie scenariuszem na galę pseudo MMA. Takie praktyki powinny zostać ukrócone - argumentowała swoją interwencję na platformie X kilka dni temu.
W Poniedziałek Wielkanocny włodarz medialny Prime MMA Arkadiusz Tańcula za pośrednictwem materiału na kanale "Szalony Tańcula" postanowił w bezpośredni sposób zareagować na decyzję Katarzyny Kotuli. Mężczyzna zasugerował, że kobieta jest winna zniszczenia świąt zawodnikom, którzy pierwotnie mieli zawalczyć w kontrowersyjnym turnieju. - Pani Kotula zniszczyła im święta. Ci ludzie mieli już gdzieś te pieniądze zagospodarowane. Oni do mnie dzwonią i są rozpłakani - wskazuje.
"Kloszard Kombat" po wywołaniu ogromnej burzy w sieci został całkowicie usunięty z karty walk Prime MMA 16. Wielu zawodników biorących udział w pierwszej konferencji promującą nadchodzącą galę tym samym straciło szansę na większy zarobek, a ich konta zasili prawdopodobnie jedynie wypłata za pojedynczy medialny występ.
Warto odnotować, że zdaniem zarządu Prime MMA żadnemu z uczestników wspomnianego turnieju nie groziło w jego trakcie niebezpieczeństwo, a ponadto posiadali oni niezbędne zaświadczenia lekarskie, które nie wskazywały żadnych przeciwwskazań do walki na gali.