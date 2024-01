Wcześniej Patyra w mediach społecznościowych relacjonował, co dzieje się w siedzibie TVP. Pisał o "zamkniętych na głucho" drzwiach do redakcji "Teleexpressu", a potem oficjalnie żegnał się z widzami. " Czas odpinać mikrofony ! Po siedmioletniej jeździe Teleexpressem pociąg nagle wyhamował. Może to dobry moment na przesiadkę? Czyżby czas na kolej naprawdę dużych prędkości?" - zastanawiał się.

Gorąca dyskusja pod wpisami Rafała Patyry. Pada temat małżeńskiej zdrady

"Proszę powiedzieć, jak to jest być tak bezczelnym hipokrytą? Mieni się pan na wierzącego katolika, a tu zdrady, nieślubne dzieci" - wytknął dziennikarzowi jeden z internautów. Co na to sam zainteresowany? "Czyli jak ktoś błądził w życiu, to nie ma prawa się nawrócić, bo będzie uznany przez 'życzliwych' hipokrytą? Hmm... zastanawiająca logika" - rzucił.