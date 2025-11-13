Burza wokół córki Cristiano Ronaldo i Georginy. Wystarczyło jedno zdjęcie

Cristiano Ronaldo od ponad dwóch dekad pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych sportowców świata. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, mistrz Europy z reprezentacją Portugalii, triumfator Ligi Mistrzów z Manchesterem United i Realem Madryt, a obecnie gwiazda Al-Nassr - CR7 od lat bije kolejne rekordy i nie przestaje imponować formą mimo 40 lat na karku. Jednak sam piłkarz wielokrotnie podkreślał, że jego największym osiągnięciem nie są trofea, lecz rodzina, którą stworzył z ukochaną Georginą Rodriguez.

Ronaldo jest ojcem pięciorga dzieci. Najstarszy, 15-letni Cristiano Ronaldo Jr, od lat próbuje iść w ślady ojca. W 2017 roku piłkarz powitał na świecie bliźniaki - Evę Marię i Mateo - urodzone przez surogatkę. Niedługo później, 12 listopada 2017 roku, jego partnerka Georgina urodziła córkę Alanę Martinę. W 2022 roku para doczekała się bliźniąt - Belli Esmeraldy i Angelo. Niestety, jedno z dzieci zmarło tuż po porodzie, co Ronaldo i Georgina uznali za największą tragedię swojego życia.

Cristiano Ronaldo pokazał córkę w jej ósme urodziny. W komentarzach zawrzało, kibice zwrócili uwagę na jedno

Rodzina często dzieli się z fanami momentami z codzienności, a Ronaldo chętnie publikuje zdjęcia swoich pociech. Ostatni post sportowca, poświęcony ósmych urodzinom Alany Martiny, wywołał jednak prawdziwą burzę w sieci. Na zdjęciu dziewczynka siedzi na różowym rowerku z czterema kółkami, ubrana w jasną sukienkę. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół - na jej nodze widać srebrny klapek na szpilce. I to właśnie ten element garderoby wywołał ogromną burzę.

Cristiano Ronaldo pokazał córkę Instagram/cristiano materiał zewnętrzny

Choć wielu fanów stwierdziło, że Alana po prostu "pożyczyła" sobie buty z garderoby swojej mamy dla zabawy, pojawiły się jednak głosy, że to zbyt ryzykowne i nieodpowiednie. Komentujący zwracali uwagę, że jazda na rowerku w takich butach może być niebezpieczna. "Takie buty dla małego dziecka?", "Co to są za buty?" - komentowali.

Cristiano Ronaldo MOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo Waleed Zein/Anadolu AFP

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP