Carlos Alcaraz w tym sezonie zapewnił swoim fanom powody do radości. Młody Hiszpan tryumfował w wielkoszlemowym Wimbledonie i do kolejnej prestiżowej imprezy przystąpił jako jednej z faworytów. Niestety niedane było mu powalczyć o tytuł w US Open. W półfinale rozgrywek musiał uznać wyższość reprezentanta Rosji - Daniła Miedwiediewa.