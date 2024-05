Burza wokół Anny Lewandowskiej. Zarzucają zdradę, wszystko przez zdjęcie

Anna Lewandowska ledwie wróciła z obozu fitnessowego i już musi znosić zaczepki niechętnych jej internautów. Niektórzy z nich dobrze pamiętają początki żony kapitana reprezentacji Polski i jej zamiłowania do bachaty - już wtedy w środowiskach konserwatywnych pojawiły się przytyki dotyczące rzekomej zdrady, której "Lewa" miała dopuścić się z instruktorem tańca. Temat powrócił przy okazji zdjęć z obozu, które trafiły do sieci.

Anna Lewandowska pozowała z tancerzem. Pojawiły się oskarżenia

Maja Staśko broni Anny Lewandowskiej

"Kobieta robi akrobatyczną figurę z mężczyzną, a internet wyje, że to zdrada. A gdyby robiła to z inną kobietą? Nie ma żadnej różnicy, to akrobatyka. Oskarżanie Lewandowskiej o zdradę, o "ocieranie się o krocze", bo zwyczajnie tańczy i ćwiczy, to wyżyny mizoginii" - pisała na portalu X Maja Staśko.