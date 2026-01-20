Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burza w sieci. Barbara Nowacka ogłasza ws. Nawrockiego. Wprost o religii

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

We wtorkowy poranek w studiu Radia ZET naprzeciw Bogdana Rymanowskiego zasiadła Barbara Nowacka. Pełniąca funkcję ministra edukacji posłanka Koalicji Obywatelskiej wypowiadała się nie tylko na temat oświaty. Została zapytana także o wpis KO dotyczący Karola Nawrockiego, który wywołał burzę w sieci. I zaczęła mówić o pielgrzymce prezydenta na Jasną Górę, składając przy tym religijną deklarację.

Dwa portrety dzielone pionowo, po lewej stronie mężczyzna w garniturze z białą koszulą i bordowym krawatem, po prawej kobieta w szarym żakiecie, trzymająca brązową teczkę z dokumentami.
Na zdjęciu Karol Nawrocki oraz Barbara NowackaAnita Walczewska/East News / Andrzej Iwanczuk/REPORTEREast News

Wciąż wybrzmiewają echa zorganizowanej w sobotę 10 stycznia XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców, w której - po raz pierwszy w roli głowy państwa - uczestniczył Karol Nawrocki.

Jego przyjazd na Jasną Górę, spotkanie z kibicami i uścisk z Tomaszem P. - znanym jako "Dragon" - spotkał się z ostrą krytyką ze strony politycznej opozycji. Koalicja Obywatelska zamieściła nawet w sieci wpis przedstawiający Karola Nawrockiego, jako "prezydenta nie Polaków, a kiboli".

Zamieszczona na platformie "X" grafika wywołała burzę w sieci. A o jej treść została zapytana podczas wtorkowej wizyty w studiu Radia ZET Barbara Nowacka, pełniąca funkcję ministra edukacji w rządzie Donalda Tuska.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki w Zakopanem
Sportowe życie

Prezydent Nawrocki podjął ostateczną decyzję. Jest oficjalny komunikat

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Barbara Nowacka wprost w sprawie Karola Nawrockiego. "Jako osoba niewierząca"

    - Czy to nie jest przykład mowy nienawiści, jaką chcieliście cenzurować? - przytoczył pytanie jednego ze słuchaczy Bogdan Rymanowski.

    Barbara Nowacka uciekła od jednoznacznej odpowiedzi, tłumacząc, że nie widziała powyższego wpisu. A następnie skrytykowała sam udział Karola Nawrockiego w Pielgrzymce Kibiców, składając przy tym jasną deklarację co do swojego życia religijnego.

    - Bardzo mi się nie podobało to, co się działo na Jasnej Górze. Z dwóch powodów. Mówię to jako osoba niewierząca - rozpoczęła swoją wypowiedź Barbara Nowacka.

    Jasna Góra dla wielu osób jest symboliczna, ważna. Urządzanie tam okrzyków: "Czołem kibice", propagowanie i wspieranie środowiska, które które w każdym spokojnym, przyzwoitym człowieku, często budzi - szczególnie te grupy skryminalizowane, a są takie - niechęć i odrazę
    kontynuowała

    A drugą kwestią, o której wspomniała, było już przytoczone przywitanie Karola Nawrockiego z "Dragonem".

    - Jak można było dopuścić do tego, żeby prezydent ściskał się z ewidentnym przestępcą z tego środowiska. Czy ja bym chciała, żeby prezydent nie obracał się w środowiskach kryminalnych? Tak, bardzo bym chciała. Bardzo tego życzę panu prezydentowi - zakończyła z ironią Barbara Nowacka.

    Zobacz również:

    Prezydent RP - Karol Nawrocki
    Sportowe życie

    Horror, Nawrocki stanął jak wryty. Nie mógł uwierzyć. Przewrót w 28 minut

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole na tle niebieskiej ściany i pije z białej filiżanki. Na stole znajdują się dokumenty, mikrofon oraz filiżanka.
    Prezydent RP Karol NawrockiMarysia Zawada/REPORTERReporter
    Mężczyzna w garniturze i bordowym krawacie stoi przy mikrofonie, w tle liczne biało-czerwone flagi, atmosfera oficjalna związana z uroczystością państwową.
    Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News
    Nauczyciele z kolejnymi podwyżkami? Jasna deklaracja Nowackiej w "Gościu Wydarzeń"Polsat News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja