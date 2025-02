Burza w Rosji, znana trenerka złożyła rezygnację. "Kochanka" Putina może się cieszyć

W świecie rosyjskiej gimnastyki artystycznej rozpoczęła się prawdziwa rewolucja. Legendarna Irina Winer-Usmanowa po ponad 20 latach kierowania drużyną narodową dość niespodziewanie postanowiła zrezygnować ze swojej posady , o czym poinformowała w środę 12 lutego agencja TASS. "Gimnastyka to moje życie i cieszę się, że mogłam przyczynić się do rozwoju tego wspaniałego sportu. Zdecydowałam się jednak zrezygnować ze stanowiska głównej trenerki reprezentacji Rosji w gimnastyce artystycznej " - cytuje wypowiedź Iriny Winer-Usmanowej TASS.

Irina Winer-Usmanowa rezygnuje w posady. Alina Kabajewa zajmie jej miejsce?

Winer-Usmanowa w swojej karierze wychowała kilka mistrzyń olimpijskich, w tym m.in. Alinę Kabajewą , która od wielu już lat nazywana jest "kochanką" prezydenta Władimira Putina . Co ciekawe, zdaniem niezależnych rosyjskich mediów to właśnie ze względu na Kabajewą Irina Winer-Usmanowa miała zrezygnować z posady . Relacje pomiędzy paniami kilka miesięcy temu stały się napięte, gdy 41-latka oskarżyła swoją byłą trenerkę o ustawianie wyników na korzyść zawodniczek trenowanych przez 76-latkę.

Alina Kabajewa jednak zdaje się nie myśleć o szansie, która się pojawiła. Jak twierdzi sport-express.ru, 41-latka jest zasmucona decyzją byłej trenerki. "Odejście Iriny Wiener to nie tylko koniec ery, to utrata całej epoki w gimnastyce artystycznej. Przez lata pracy nie tylko wychowała wybitne mistrzynie, ale także stworzyła wyjątkową szkołę, która stała się wzorem do naśladowania na całym świecie. Jej talent, mądrość i zaangażowanie zainspirowały wiele zawodniczek, a jej wpływ na ten sport jest nie do przecenienia. Jest symbolem siły, wdzięku i dążenia do doskonałości. Dała nam niezapomniane chwile triumfu i dumy, a jej osiągnięcia na zawsze pozostaną w historii. Jesteśmy jej wdzięczni za wszystkie lekcje, które nam dała, i za piękno, które wniosła do świata gimnastyki artystycznej" - przekazała Kabajewa w oficjalnym komunikacie założonej przez nią Akademii Gimnastyki Artystycznej "Niebiańska Łaska" na Telegramie.