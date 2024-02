Burza w Rosji. Sportsmenka nie wytrzymała. "Pocałował mnie w usta”

Maria Bruenok w Rosji nie jest postacią anonimową. 19-latka uważana jest bowiem za jeden z największych talentów, jeśli chodzi o sportsmenki uprawiające skoki do wody , a na swoim koncie ma już wiele imponujących sukcesów, w tym m.in. triumfy w krajowych pucharach. Jej talent docenili także przedstawiciele rosyjskiego związku, którzy pozwolili jej dołączyć do drużyny narodowej.

W ostatnich dniach o młodej Rosjance mocno rozpisywały się media w całym kraju. I to wcale nie ze względu na kwestie czysto sportowe, a na skandal, w którego centrum znalazła się właśnie Maria Bruenok.

Ogromne poruszenie w Rosji. Zawodniczka ujawniła skandal z udziałem znanego trenera

31 stycznia w Saratowie rozpoczął się Puchar Rosji w skokach do wody. Wśród zgłoszonych do tych zawodów zawodniczek i zawodników nie zabrakło m.in. Marii Bruenok. 19-letnia sportsmenka nie mogła jednak skupić się w pełni na przygotowaniu do rywalizacji. Wszystko przez jednego z najbardziej cenionych szkoleniowców w kraju, Pawła Mujakina. Szkoleniowiec bowiem pojawił się na treningu pomimo tego, że jakiś czas temu został zawieszony przez związek.