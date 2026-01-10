Burza u Beckhamów, syn odcina się od bliskich. David wkroczył do akcji

W rodzinie Beckhamów od kilku już lat nie dzieje się dobrze. Choć z zewnątrz klan jednego z najsłynniejszych piłkarzy świata przez lata uchodził za wzór bliskości i jedności, kolejne doniesienia brytyjskich mediów pokazują, że za kulisami narastał poważny konflikt. Zaledwie kilka dni po ślubie Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz w mediach pojawiły się pogłoski o napięciach między amerykańską aktorką a jej teściową, Victorią Beckham. Obie panie publicznie zapewniały jednak, że darzą się sympatią i nie ma mowy o żadnym sporze.

W ostatnich miesiącach problem wyraźnie eskalował. Brooklyna i Nicoli zabrakło na hucznych 50. urodzinach Davida Beckhama, a zakochani nie spędzili także świąt w towarzystwie rodziny Brooklyna. Teraz brytyjskie media poinformowały, że sytuacja zaszła jeszcze dalej - jak donosi "Daily Mail", Brooklyn miał zażądać od rodziców, aby wszelka komunikacja odbywała się wyłącznie za pośrednictwem prawników. Po tej informacji David nie mógł siedzieć bezczynnie.

Napoli - Verona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Konflikt w rodzinie Beckhamów trwa. David próbował walczyć o pogodzenie z synem i synową

Sir David Beckham podjął ostatnią próbę nawiązania kontaktu z synem, z którym od dłuższego czasu nie utrzymywał relacji, kontaktując się z Brooklynem i jego żoną. W październiku były piłkarz Manchesteru United i reprezentacji Anglii został pasowany na rycerza przez króla Karola, jednak Brooklyn i Nicola nie pojawili się na tej uroczystości. David miał zaproponować im wspólne uczestnictwo w ceremonii w Zamku Windsor, lecz para odmówiła, uznając - jak donosi "The Sun" - że byłoby to działanie czysto wizerunkowe. Na wydarzeniu pojawili się jedynie pozostali członkowie rodziny: troje młodszych dzieci Beckhama, jego rodzice Ted i Sandra oraz żona Victoria.

Według doniesień Brooklyn utrzymuje jednak regularny kontakt z dziadkami po obu stronach, starając się nie wciągać ich w konflikt. Źródła podkreślają jednak, że sytuacja pozostaje bardzo trudna, a wymiana pism między prawnikami obu stron tylko pokazuje, jak głęboki stał się rodzinny rozłam.

Victoria i David Backhamowie mają zatarg z sąsiadami IMAGO/David Leah East News

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz-Beckham Frazer Harrison/Getty Images AFP

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz-Beckham Charley Gallay/Getty Images for Wendy's AFP