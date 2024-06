Marta Kostiuk krytykowana przez kibiców. Poszło o... rozbieraną sesję zdjęciową

Marta Kostiuk podobnie jak kilku innych sportowców z Ukrainy, wzięła udział w dość nietypowej sesji zdjęciowej do magazynu Vogue Ukraine. Nie byłoby w tym niczego niezwykłego gdyby nie fakt, że tenisistka do zdjęć pozowała... topless . Przed obiektywem stanęła bowiem jedynie w białej spódniczce tenisowej.

Fotki z sesji zdjęciowej z udziałem Marty Kostiuk szybko trafiły do sieci. Na reakcję kibiców nie trzeba było wcale zbyt długo czekać. Rozpętała się prawdziwa burza, gdyż wielu fanów ukraińskiej zawodniczki nie było zadowolonych z jej udziału w tej sesji. "Odrażające", "Co za wstyd", "Dlaczego ona w ogóle zgodziła się na taką sesję?", "Niepotrzebne i niegustowne", “Kto myślał, że to będzie dobry pomysł?", “Dlaczego bez topu? To Vogue czy magazyn Playboya?" - ostro krytykowali internauci.