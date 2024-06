Amadeusz Roślik zabrał głos po oświadczeniu Clout MMA. Padło bolesne wyznanie

Na tym jednak doświadczony freak fighter nie skończył swojej wypowiedzi. Poruszony wyznał, że jego chora na nowotwór rodzicielka od samego początku odradzała mu walkę z Denisem Załęckim, jednak ostatecznie zmieniła zdanie. "Moja własna matka powiedziała, że we mnie wierzy i żebym wyszedł do Denisa... Ale za to, co wstawiłeś i jak potraktowałeś moich rodziców, muchy w kiblu bym z wami nie ubił" - powiedział z żalem.