Burza pod wpisem Rozenek-Majdan. Celebrytka nie wytrzymała, co za odpowiedź

Od kilku już dni południowo-zachodnia część Polski walczy ze skutkami powodzi. Stan wód w rzekach dramatycznie podniósł się po ulewnych deszczach, które nawiedziły centralną Europę w miniony weekend. I choć władze od dawna przygotowywały się na nadciągnięcie do Polski niżu genueńskiego , nikt jednak nie spodziewał się, że zasieje on aż tak ogromne spustoszenie.

W województwach dolnośląskim, opolskim oraz śląskim ogłoszono stan klęski żywiołowej. Wiele miast znalazło się pod wodą, a ludzie pozostali bez dachu nad głową. Co więcej, wielu mieszkańców nie będzie już miało domów, do których będą mogli wrócić po zakończeniu powodzi. Spora część domów została bowiem doszczętnie zniszczona.

Małgorzata Rozenek-Majdan wstawiła do sieci wymowną fotkę. Błyskawiczna reakcja internautów

Do dyskusji włączył się Leszek Stanek, który stanął w obronie Małgorzaty Rozenek-Majdan. "Ludzie, jest tragedia, a Wy jedziecie po bandzie, kto mądrzejszy i kto ma rację. Zdjęcie jest bardzo wymowne i porusza do dyskusji. Dziękuję Małgorzato, że masz odwagę poruszać również i ten temat. Fakt: są ogromne powodzie! Fakt: ocieplenie klimatu postępuje. Żyje nam tym świecie 43 lata i widzę oraz zauważam zmiany, a skoro zgodnie z tezą Hieraklita z Efezu, która mówi o tym, że jedyne co w życiu pewne, to właśnie zmiany, to skoro tak jest, proponuję, aby te zmiany były na lepsze! Wszystkiego dobrego" - przekazał gwiazdor.