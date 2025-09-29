Wczorajszy odcinek jubileuszowy "Tańca z Gwiazdami" obfitował w emocje - zarówno te wzruszające, jak i kontrowersyjne. Produkcja przygotowała specjalny blok wspomnień, w którym widzowie mogli przenieść się do początków show. Na ekranie pojawiły się archiwalne nagrania, a dawne gwiazdy i prowadzący dzielili się anegdotami z czasu, gdy program dopiero zdobywał serca publiczności.

Gdy jednak nadszedł czas na część konkursową, atmosfera zmieniła się w prawdziwy taneczny rollercoaster. Dziesięć par zaprezentowało swoje układy, a jury nie szczędziło ani pochwał, ani krytyki. Rekord wieczoru należał do Maurycego Popiela i Sary Janickiej, którzy jako pierwsi w tej edycji otrzymali komplet punktów. W pamięć widzów zapadł również występ Wiktorii Gorodeckiej - aktorka po swoim energicznym quickstepie nie chciała opuszczać parkietu i namawiała publiczność do wspólnego "wycia do księżyca".

Tuż za wspomnianą dwójką uplasowała się Katarzyna Zillmann. Olimpijska medalistka wioślarska, tańcząca w parze z Janją Lesar, wykonała cha-chę do hitu "Freed from Desire". Oryginalna choreografia i wyrazista interpretacja sprawiły, że jurorzy ocenili ją bardzo wysoko - aż na 37 punktów, co dało jej trzecie miejsce w klasyfikacji. W opinii ekspertów Kasia znów pokazała ogromną energię i swobodę sceniczną.

Podcast Olimpijski. Jak wyglądał początek kariery Katarzyny Zillmann? WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Internauci podzieleni po występie Katarzyny Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami"

O ile jednak jurorzy byli pod wrażeniem, o tyle internauci ocenili występ dużo mniej entuzjastycznie. W komentarzach przeważały głosy krytyczne. Wielu widzów zarzucało Zillmann nadmierną ekspresję, zbyt agresywny styl tańca i przesadne zachowanie po występie. "Żadnego wow w tych tańcach nie widzę, tylko żenujące zachowanie" - pisała jedna z osób. Inni dodawali, że sportsmenka przypomina "rozwydrzoną nastolatkę", a jej występy psuje "nienaturalna podniebność". Najbardziej surowe opinie określały ją wręcz mianem "najbardziej irytującej uczestniczki w historii programu".

Reporterka "Pudelka", obecna na backstage'u, postanowiła skonfrontować Zillmann z jednym z najbardziej nieprzychylnych komentarzy. Reakcja zawodniczki była natychmiastowa. "Co za okropne słowo. Irytacja to jest jakiś taki wyraz frustracji, którą ktoś, kto to odbiera, może przeżywać. Życzymy wszystkim komentującym: bądźcie zadowoleni. Jak jesteście szczęśliwi, to nie chcecie komuś sprawić przykrości. To bardziej świadczy o was niż o kimś. Dla mnie cringe nie istnieje" - podsumowała.

Katarzyna Zillmann VIPHOTO East News

Katarzyna Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami" Wojciech Olkusnik East News

Katarzyna Zillmann Artur Szczepański Reporter