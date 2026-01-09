Burza po wpisie polityka PiS, nerwy puściły. Jest apel do Trumpa
W Stanach Zjednoczonych doszło do bardzo kontrowersyjnego wydarzenia związanego z agentem ICE, który zastrzelił w Minneapolis 37-letnią kobietę. Na działanie mężczyzny szybko zareagował europoseł z ramienia PiS, Dominik Tarczyński, który pochwalił wprost akcję. Za agentem wstawił się też Donald Trump. Krytyka przyszła jednak z niespodziewanej strony. Marcin Najman postanowił najpierw cisnąć gromy w polskiego polityka, a potem nagrał kilka zdań dla prezydenta USA.
Akcja w Minneapolis wstrząsnęła opinią publiczną na całym świecie. Na zamieszczonych w sieci nagraniach widać moment, w którym agent ICE postanowił strzelić do siedzącej w samochodzie kobiety. Ta, widząc wcześniej zamaskowanych agentów, chciała uciec, ale jej auto zostało zatrzymane, a później padły strzały. Funkcjonariusze urzędu celno-imigracyjnego nie dopuścili również do pomocy poszkodowanej lekarza. Sprawa odbiła się szerokim echem, a na administrację Donalda Trumpa spadła ogromna krytyka.
Dominik Tarczyński zadowolony z działań ICE. Jego wpis już zniknął z sieci
"Dobra robota ICE!" - napisał Dominik Tarczyński na portalu X, udostępniając nagranie z Minneapolis, na którym widać, jak jeden z agentów zastrzelił 37-letnią kobietę. W sieci natychmiast zrobiło się głośno o jego wpisie, który spotkał się ogromną krytyką, szczególnie w polskim internecie. Europoseł PiS usunął później to, co zamieścił w sieci, ale echa wciąż powracały.
Skomentować ostro to zdarzenie postanowił Marcin Najman, który w ostatnim czasie dla wielu internautów okazywał się zaskakującym "głosem rozsądku". Najman jasno wyraził swój pogląd na to, co zrobił Tarczyński.
Nawet, gdyby przyjąć, że kobieta w aucie chciała zrobić krzywdę funkcjonariuszowi. Choć moim zdaniem nie chciała. To w kontekście takiej tragedii (zginęła młoda kobieta i osierociła dziecko), pisanie „Good job” , to trzeba być po prostu zaburzonym
Marcin Najman z apelem do Donalda Trumpa
Poza wpisem dotyczącym Tarczyńskiego, Najman postanowił także nagrać krótki film z wypowiedzią skierowaną do Donalda Trumpa. Chodziło o jego wypowiedź dotyczącą NATO, w której twierdził, że sojusz nie przyjdzie z pomocą Stanom Zjednoczonym, jeśli nastąpi taka potrzeba. Najman zwrócił się do Trumpa po angielsku, oznaczając również profil prezydenta USA na portalu X.
"Prezydent Trump powiedział wczoraj, że NATO nie pomoże Stanom Zjednoczonym w nadchodzącym czasie, gdy USA będzie tej pomocy potrzebowało. To nieprawda, panie prezydencie. To nieprawda, bo wielu polskich żołnierzy zginęło, walcząc w ramach sojuszu. Mówię o Iraku, mówię o Afganistanie, mówię o specjalnych operacjach, gdzie polscy i amerykańscy żołnierze walczyli ramię w ramię" - mówił.
"Jestem skonfundowany, gdy słyszę taką dezinformację od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, prezydencie Trump, że zmieni pan narrację dotyczącą NATO, bo my nigdy nie zapominamy o zmarłych polskich żołnierzach, o polskich bohaterach" - podsumował.