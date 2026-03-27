Burza po tym zachowaniu Nawrockiego w szatni Polaków. "Upokarza mnie"

Polska wygrała z Albanią w półfinale baraży o mundial 2026 (2:1), dzięki czemu we wtorek 31 marca zawalczy ze Szwecją o bilet na mistrzostwa świata. Zwycięstwo podopiecznych Jana Urbana prosto ze Stadionu Narodowego w Warszawie oklaskiwał m.in. Karol Nawrocki. Prezydent regularnie gości na piłkarskich meczach, zarówno Ekstraklasy, jak i kadry. Po spotkaniu, także swoim zwyczajem, pojawił się w szatni u Roberta Lewandowskiego i spółki. Zaintonował dobrze znaną kibicowską przyśpiewkę. Jego zachowanie zbiera wiele komentarzy.

Prezydent Nawrocki wparował do szatni Polaków. I się zaczęło

Po wrześniowym, wygranym 3:1 przez "Biało-Czerwonych", meczu z Finlandią prezydent zagościł w szatni reprezentacji Polski, gdzie wygłosił krótkie przemówienie zakończone głośnym okrzykiem. "Kto wygrał mecz?!" - rozpoczął. "Polska!" - odpowiedzieli mu piłkarze i obecni na miejscu ludzie ze sztabu.

Teraz historia się powtórzyła. Karol Nawrocki znów ryknął do zawodników z pytaniem o zwycięzcę pojedynku. A następnie, wspólnie z drużyną, dokończył doskonale znaną ze stadionów przyśpiewkę. Cały moment nagrano, a wideo udostępniono w sieci.

Rozwiń

I się zaczęło. Ruszyła lawina tysięcy komentarzy tworzących burzliwą dyskusję. Internauci są bowiem w ocenach podzieleni. Jednym imponuje zachowanie prezydenta. Nawiązują do faktu, że Karol Nawrocki przez 15 lat grał w Ex Siedlce Gdańsk i widać, że dobrze czuje się w piłkarskich klimatach.

"Najlepsze w tym wszystkim jest to, że on jest w tym mega dobry. A mówię to jako były-harpagan-kapitan środkowy obrońca, do 4 ligi polskiej i 1 futsalu", "Z takim gniazdowym nie byłoby pikniku na Narodowym", "Charyzma i pewność siebie. Brawo", "Dobrze jest. Brawo, panie prezydencie", "Jest moc i charyzma", "Wszedł jak do swoich i wykrzyczał tak, jak po każdym wygranym meczu" - opisują na platformie X.

Drudzy apelują o oddzielenie sportu od polityki. Spekulują na temat domniemanego drugiego dna w zachowaniu prezydenta. "Polityk nie powiem grzać się w blasku sportowców", "Ociepla swój wizerunek, otoczony błyskiem aparatów, aby odwrócić uwagę od istotnych spraw, które zawalił. Szkoda piłkarzy, którzy uczestniczą w tym cyrku", "Wszędzie polityka, nie można spokojnie obejrzeć wydarzenia sportowego" - denerwują się.

Są też głosy oburzenia podnoszące temat powtarzalności zachowania Nawrockiego. "Za pierwszym razem, jak Karol Nawrocki wszedł do szatni, to jeszcze było akceptowalne, ale teraz to się już robi słabe i żenujące. To jak taki wujek z wesela, który na siłę próbuję być zabawny, a reszta rodziny jest na tyle taktowana, że nie zwraca mu uwagi" "Robi sobie wygraną na zwycięstwie piłkarzy, już nie pierwszy raz", "Tani chwyt marketingowy. Powtarzany staje się tandetny. (...) Zepsuł piłkarzom spontaniczną radość w szatni po wygranym meczu", "Ale żenada. Politycy powinni mieć ustawowy zakaz wchodzenia do szatni. Zawsze chcą się podpiąć pod coś czego nie zrobili. Błazenada" - czytamy.

Całą sytuację podsumował Marek Migalski, który dostrzegł dwugłos w ocenie ruchu prezydenta. "Prezydent drący się w piłkarskiej szatni upokarza mnie. Nie tak wyobrażam sobie zachowanie głowy państwa. Ale wiem, że miliony Polaków będą zachwycone tym obrazkiem. Takie czasy, taka populacja, taka polityka" - zaopiniował.

Rozwiń

Sami piłkarze o wizycie głowy państwa raczej nie wypowiadają się publicznie. Skupiają się na przygotowaniu do decydującego meczu ze Szwecją. W sobotę 28 marca odbędą trening na Stadionie Narodowym, a dzień później wylecą do Sztokholmu. Finał baraży rozpocznie się we wtorek 31 marca o godzinie 20.45.

Karol Nawrocki, mecz Polska - Albania na Stadionie Narodowym w Warszawie Jacek Szydlowski Agencja FORUM

Prezydent RP Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania PAP/Leszek Szymański PAP

Prezydent Karol Nawrocki gościł na meczu Polska - Albania JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT Newspix.pl

Konferencja prasowa Jana Urbana po meczu Polska - Albania Polsat Sport