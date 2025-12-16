Burza po tym, co zrobił Nawrocki. Mocna reakcja. Komunikat poszedł w Polskę

Ostatnią wymianę zdań między Radosławem Sikorskim i Karolem Nawrockim rozpoczął pierwszy z wymienionych.

Minister spraw zagranicznych i wicepremier w rządzie Donalda Tuska w programie Wirtualnej Polski "Didaskalia" zaczął porównywać się do głowy naszego państwa, mówiąc o tym, że obaj pochodzą spoza stolicy i obaj mają za "quasi-rycerskie epizody". - Ja w Afganistanie, a pan prezydent to bardziej na ustawkach - powiedział, wbijając szpilę prezydentowi.

Karol Nawrocki odpowiedział na zaczepkę wiceprezesa Rady Ministrów w obszernym wywiadzie dla WP.

On w Afganistanie z aparatem, a ja w lesie z pięściami? Jeżeli minister Sikorski czuje się rycerzem, to wypada mi pogratulować mu dobrego samopoczucia

I dodał: - To jest historia mojej drogi życiowej. Historia, która doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym dziś jestem. Nie liczę na to, że Radosław Sikorski czy premier Donald Tusk sięgną po jedną z moich książek, wsłuchają się w merytoryczne wypowiedzi czy może znajdą przemówienie wygłoszone na uniwersytecie w Barcelonie. Jeżeli chcą patrzeć na mnie i przekonywać, że tylko to jedno doświadczenie mnie stworzyło, nie zamierzam im tego zabraniać.

Nawrocki odpowiedział Sikorskiemu. W sieci aż huczy

Słowa prezydenta RP odbiły się szerokim echem, wywołując burzę w sieci. Ostro komentują je przede wszystkim przedstawiciele koalicji rządzącej w tym członkowie rządu, między innymi minister spraw wewnętrznych i administracji - Marcin Kierwiński.

- Skoro ustawka w lesie jest bardziej patriotyczna niż udział w wojnie przeciwko ZSRR, to czekam na inicjatywę Pana Prezydenta budowy Pomnika Kibola Niezłomnego. Za tło mogą robić zdjęcia z policyjnych zatrzymań tych osobników. Narkotyki, stręczycielstwo, wymuszenia... - napisał na platformie X.

Do wypowiedzi Karola Nawrockiego odniósł się także rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Nie będziemy komentować tego artykułu - napisał, po czym wspomniał o tle wyjazdu Radosława Sikorskiego do Afganistanu.

Przypomnę jedynie, że Radosław Sikorski był w Afganistanie wśród mudżahedinów walczących ze Związkiem Radzieckim i afgańskimi komunistami. Jego zdjęcie zabitej rodziny po bombardowaniu zostało uznane za tak mocny dokument i przypomnienie o ludzkim koszcie wojny, że otrzymał nagrodę World Press Photo. To zdjęcie jest też w książce Radosława Sikorskiego "Prochy świętych. Afganistan Czas wojny"

