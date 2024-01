Wygląda na to, że - mimo różnych spekulacji i przypuszczeń - Maciej Kurzajewski może spać spokojnie, jeśli chodzi o zawodową przyszłość w TVP. Przy okazji zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich był jedną z wiodących postaci stacji i poprowadził studia przed konkursami w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. To dla niego żadna nowość, wszak od lat pracuje przy relacjonowaniu rywalizacji skoczków, choć od pewnego czasu - ze względu na utratę nadawcy publicznego praw do transmisji konkursów w skokach - jego aktywność w tym zakresie jest ograniczona.

Sytuacja na razie nie ulegnie zmianie . "Jeszcze przez dwa sezony licencja należy do Discovery, czyli do TVN-u i Eurosportu, tak że na ten moment szanse na powrót skoków na stałe do TVP są w zasadzie żadne. Raczej nasza konkurencja nie będzie planowała i chciała dzielić się z nami sublicencją" - mówił dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski, dla Sport.pl, przy okazji nawiązując do Kurzajewskiego i Przemysława Babiarza .

Ostatnio dużo mówiło się o Maćku Kurzajewskim, Przemku Babiarzu, a jeden i drugi są w Zakopanem i pracują przy skokach. Przemek Babiarz ma ważną umowę z TVP, jest to legenda komentarza w polskiej telewizji, także w ich przypadku nie należy spodziewać się żadnych sensacyjnych ruchów ~ - deklarował.

Obaj dziennikarze pracują nie tylko przy wydarzeniach sportowych. Babiarz prowadzi teleturniej "Va banque", a Kurzajewski jest współgospodarzem - razem z Katarzyną Cichopek - "Pytania na śniadanie". Teraz wspólnie z partnerką postanowił oficjalnie ogłosić coś ważnego.

Aleksander Zniszczoł po niedzielnym konkursie w Zakopanem. WIDEO / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały prasowe

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zdecydowali, wspierają WOŚP. "Mamy na to świetny sposób"

Na niedzielę 28 stycznia zaplanowano finał 32. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję włącza się wielomilionowa grupa Polaków, w tym także liczna reprezentacja sportowców. Robert Lewandowski przekazał na aukcję koszulkę Barcelony z podpisami zawodników drużyny, Iga Świątek czerwoną suknię z sesji przed WTA Finals, Jeremy Sochan oryginalny trykot San Antonio Spurs, a Andrzej Bargiel narty z wyprawy Gasherbrum Ski Challenge.

Okazuje się, że z Jurkiem Owsiakiem w tym roku "zagrają" też Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. "Kochani! Kto z Was chciałby w tym roku zagrać razem z Fundacją WOŚP? My mamy na to świetny sposób" - oficjalnie ogłaszają we wpisie w mediach społecznościowych, promując - jak sami określają - "prosty i bezpieczny proces przekazania darowizny".

W komentarzach aż zawrzało. Cel charytatywny szczytny, ale niektórzy nie mogą zapomnieć o wieloletnim podejściu TVP do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Gdzie byliście przez ostatnie lata? Jakoś nie było was widać" - wyrzuca dziennikarzom jeden z internautów. Wtórują mu inni.

"Ale się uśmiałam, gdy zobaczyłam ten post. Rok temu była cisza, para nawet się nie zająknęła", "Jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia", "8 lat udawaliście, że WOŚP nie istnieje, a teraz nagle co? To jest tak słabe, że brak słów", "Hipokryzja" ~ - czytamy w komentarzach.

W końcu zareagowała Cichopek, która poradziła krytykom, by "poszukali w internecie", w jaki sposób ona i Kurzajewski angażowali się na rzecz WOŚP. W dniu zeszłorocznego finału prowadzili "Pytanie na śniadanie". Co prawda na antenie nie wspomnieli o akcji, ale później na InstaStories opublikowali wspólne zdjęcie z serduszkiem symbolizującym wsparcie fundacji Jurka Owsiaka.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek / Tadeusz Wypych / Reporter

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski / Mateusz Jagielski / East News