Burza po tej decyzji Nawrockiego. Niektórzy nie dowierzają, ale to prawda

Od jakiegoś czasu spekulowano, że były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski i mistrz świata z 2014 roku mógłby zostać jednym ze współpracowników Karola Nawrockiego. Teraz staje się to faktem. Prezydent zdecydował włączeniu Marcina Możdżonka do nowo powstałej rady. Emerytowany siatkarz będzie doradzał głowie państwa w sprawach klimatu i środowiska. Sam zainteresowany poczynił wpis, w którym potwierdził przyjęcie nominacji.

"To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Oficjalnie dołączyłem do Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska. Dziękuję Panu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaufanie - obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby naturalne służyły nam wszystkim mądrze i bezpiecznie" - przekazał na platformie X.

Rozwiń

I się zaczęło. Ruszyła lawina komentarzy. Głos zabiera m.in. Mikołaj Dorożała, podsekretarz stanu, Główny Konserwator Przyrody oraz wiceminister klimatu i środowiska w rządzie Donalda Tuska.

Marcin Możdżonek nowym doradcą Karola Nawrockiego. Są kontrowersje

Dorożała nie kryje, że ruch prezydenta Nawrockiego z powołaniem nowej Radę Klimatu i Środowiska i włączeniu do niej Możdżonka nie przypadł mu do gustu.

"Idą na totalną polaryzację w polskiej przyrodzie. Na totalne zwarcie. Nie widzę tam prawie nikogo (z jednym wyjątkiem lub dwoma w osobie naukowca/ów których dorobek szanuję), kto chciałby się wsłuchać w głos ludzi niezwiązanych z jakimś lobby. W głos ludzi, którzy nie traktują przyrody wyłącznie użytkowo. Strzelać, ciąć, spalać, zarabiać i likwidować rezerwaty (nowa piątka tym razem od Marcina Możdżonka) - opisuje w mediach społecznościowych.

"Rządzili polską przyrodą przez osiem tłustych lat i choć niektórzy mają teraz sprawy prokuratorskie o zmowy cenowe, reprezentują ultra nacjonalistyczne środowiska, czerpią korzyści z polityczno-biznesowych układów - chcą wrócić i mieć z powrotem monopol na decydowanie o tym jak zarządzać polską przyrodą" - dodaje.

Rozwiń

Na wpis krótko, acz dosadnie, reaguje wywołany do tablicy Możdżonek. "Czy Pan, Panie wiceministrze dobrze się czuje?!" - pyta. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. "Czuję się dobrze, badam się regularnie. A Pan?" - zripostował Dorożała. A do wymiany zdań dołączyli inni internauci. Setki komentarzy pojawiły się również na profilu samego nowego doradcy prezydenta.

Część osób gratuluje nominacji i wyraża przekonanie, że były mistrz świata to odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Są też jednak tacy, którzy zgłaszają wątpliwości. "Ale Pan się przecież w ogóle na tym nie zna, ani się tym nie zajmuje", "Jakie Pan ma kompetencje, by zasiadać w takiej radzie?", "Ma Pan jakieś kompetencje w tym zakresie? Od kandydatów do takiej pracy oczekuje się często wykształcenia kierunkowego i doświadczenia na podobnym stanowisku" - podpytują.

Uroczystość powołania Rady Klimatu i Środowiska przy Prezydencie RP odbyła się 22 kwietnia w Belwederze. Przewodniczącym został Sławomir Mazurek. "Powołanie do Rady Klimatu i Środowiska przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wyraz uznania dla kompetencji, doświadczenia oraz dotychczasowego zaangażowania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. To także zobowiązanie do podejmowania odpowiedzialnych decyzji mających realny wpływ na sprawy naszej Ojczyzny" - napisał Karol Nawrocki w aktach powołania.

Marcin Możdżonek to były kapitan reprezentacji Polski w siatkówce KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Karol Nawrocki Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

