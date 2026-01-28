Burza po tej decyzji Lewandowskiej ws. małżeństwa z Robertem. Ludzie w szoku

Anna Lewandowska od lat dba m.in. o zdrową dietę męża. To ona zainspirowała go niegdyś do zmiany nawyków żywieniowych. Wcześniej zrobiła kursy dietetyczne i nabyła fachowej wiedzy. "Mogła już tylko leżeć sobie na Bahamach z drinkiem, a tymczasem jechała na kurs gdzieś do jakiejś Koziej Wólki, siedziała w ławce z trenerami personalnymi z małych miasteczek i zdobywała wiedzę. W tym czasie ogarniała też życie rodzinne na walizkach. To nie jest proste, jak się ma męża piłkarza na światowym poziomie, którego ciągle nie ma w domu" - wspominała Joanna Jędrzejczyk w książce "Imperium Lewandowska".

Poświęcenie na rzecz rodziny i Roberta jest ostatnio tematem wiodącym, jeśli chodzi o wzmianki na temat żony piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony. Wszystko za sprawą wywiadu, którego "Lewa" udzieliła "Twojemu Stylowi". Wspomniała w nim, jak wygląda jej małżeńska rzeczywistość. I się zaczęło.

Anna Lewandowska powiedziała "dość". "Nie chcę czekać"

"Nasze kalendarze są ułożone pod mecze Roberta i szkołę Klary. Jestem trzecia w kolejce, będę czwarta, kiedy do szkoły pójdzie Laura. Na wakacje wyjeżdżamy, gdy mogą mąż i starsza córka. Jeśli mam wtedy obowiązki zawodowe, zostawiam ich na parę dni, robię, co muszę, i wracam odpoczywać. Zobaczymy, jak będzie kiedyś" - wyznała niedawno Anna Lewandowska w "Twoim Stylu".

Robert zadeklarował, że gdy skończy karierę, zajmie się w wakacje dziećmi, a ja będę realizowała swoje projekty. Powiedziałam ze śmiechem, że nie chcę czekać, aż przestanie grać, żeby spełniać marzenia. I tak wszystko układam, żebym już teraz mogła to robić

Wiele w jej postrzeganiu zmieniła rozmowa ze znajomą psycholożką. Wspólnie doszły do wniosku, że kobiety "nie mogą żyć w ciągłym przeświadczeniu, że ich problemy to pikuś w porównaniu z problemami facetów", a ich praca jest mniej ważna. Od kiedy zamieszkała w Barcelonie, żyje bardziej swoim życiem i skupia się na własnych celach oraz pasjach. Nie oznacza to jednak, że porzuciła wspieranie męża.

"Nie przestałam go wspierać, ale poszłam po swoje. Na przykład pierwszy mecz w sezonie Robert grał tego samego dnia, gdy była pierwsza rocznica mojego studia Edan. Spytał: 'Przyjedziesz na stadion?'. Jasne, że tak. Byłam tam, ale tylko przez pierwszą połowę, później pojechałam do studia. Nie zrezygnowałam z tego, co dla mnie ważne" - wyjaśniła.

Zmianę w swoim zachowaniu i podejściu do życia wytłumaczyła "Lewemu". Zaprosiła go na randkę, podczas której padło wiele ważnych słów. "Spytał, czy na randce będziemy rozmawiać o mnie, bo o różnych sprawach gadamy codziennie. Odpowiedziałam mu, że tak. Od 20 lat wszystko kręci się wokół gry w piłkę. Ostatnio poczułam, że ja też potrzebuję atencji najbliższych. Po prostu" - przekazała.

Zamieszanie po wywiadzie Lewandowskiej. "Niesmak"

Cytaty z wywiadu niosą się po sieci, prowokują setki komentarzy, lawinę kpin i budzą mieszane odczucia. Są tacy, którzy problemy Anny uważają za wydumane. Niektórzy oskarżają ją wręcz o brak realnej oceny sytuacji.

"Niezbyt fortunne są te jej wypowiedzi. Gdyby ktokolwiek inny narzekał w prasie, że musi termin urlopu dopasować do wakacji dzieci i żony (dajmy na to, nauczycielki matematyki), to też bym uznała, że ma nie po kolei w głowie", "Jest duża różnica między chęcią samorealizacji - po tym jak jej mąż jej wyrobił markę - a trąbieniem na cały świat jaka ona jest biedna od 20 lat. Trochę powściągliwości i pokory", "Nie rozumiem jak można narzekać, że się wyjeżdża na wakacje tylko wtedy, kiedy może Robert i dzieci w sytuacji, gdy prawie 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie za mniej niż 1000 zł na miesiąc" - piszą internauci.

Po stronie "Lewej" staje muzyk Łukasz Drapała, który miał okazję poznać Annę osobiście. "Z dużym niesmakiem obserwuję falę kpin i złośliwości, jaka spadła na Annę Lewandowską po jej ostatnim wywiadzie dla 'Twojego Stylu'. Piszę to nie dlatego, że 'trzeba kogoś bronić', ale dlatego, że ten mechanizm jest mi aż za dobrze znany" - rozpoczyna obszerny wpis w mediach społecznościowych.

Jego zdaniem po głośnym wywiadzie ruszył "zbiorowy seans umniejszania" Lewandowskiej. On sam poznał ją przed 10 laty i na własnej skórze przekonał się o tym, że jest merytoryczna, rzetelna i zaangażowana. "Po 5 bramkach Roberta w 9 minut zapytałem Anię, co on jadł wtedy na śniadanie. Jadłem dokładnie to samo przez miesiąc (plus zalecenia), grając około 25 koncertów w europejskiej trasie z Chemią. I czułem się świetnie, byłem niezniszczalny" - relacjonuje, dodając, że "Lewa" to osoba z kompetencjami i sukcesami w karate.

"Zamiast szukać pretekstu do podważania cudzych sukcesów, spróbujmy się w końcu wspierać. Brać dobre przykłady. Inspirować się, a nie podcinać skrzydła. Bo obniżanie czyichś lotów do własnego poziomu z lęku, frustracji czy kompleksów nic nie wnosi" - podsumowuje.

