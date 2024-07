Wzruszająca melodia utworu "Imagine" autorstwa Johna Lennona jest doskonale znana na całym świecie. To klasyk także jeśli chodzi o ceremonie otwarcia igrzysk olimpijskich. Klimatycznej ballady nie zabrakło także w piątek, podczas uroczystej inauguracji imprezy czterolecia w Paryżu.

Podczas piątkowego wydarzenia zorganizowanego nad, czy nawet na Sekwanie, wykonała ją francuska artystka - Juliette Armanet. A towarzyszył jej akompaniujący na "płonącym" fortepianie Sofiane Pamart. Cały anturaż w połączeniu z piękną aranżacją utworu i cudnym urokiem Paryża dodał odrobinę magii do całej ceremonii.

"Imagine" niesie ze sobą pacyfistyczny przekaz, wzywający do tego, by wyobrazić sobie świat bez nieba i bez piekła, wśród ludzi żyjących chwilą, bez państw i religii, za to w pokoju i jedności.