Burza po słowach Marianny Schreiber o Lewandowskiej. Peszko nie wytrzymał

Zawodniczka Clout MMA pod koniec kwietnia opublikowała dość wymowny wpis, w którym skomentowała nagranie z udziałem Anny Lewandowskiej i nieznajomego Hiszpana, które pojawiło się wówczas w sieci. Na filmiku trenerka fitness zmysłowo tańczyła bachatę u boku wspomnianego wcześniej boku mężczyzny, co nie spodobało się internautom, którzy jej taniec nazwali "zbyt erotycznym". W gronie krytyków znalazła się także Marianna Schreiber. "Nie no. Ja rozumiem wszystko. Niezależność, własne pasje, hobby, zarobek, zawód, inne ścieżki kariery. Naprawdę to wszystko rozumiem i serio to jest okej. Niech kobieta się rozwija po swojemu. Ale! który facet, no powiedzcie który - nie byłby zazdrosny o coś takiego? I która kobieta, mająca męża, ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa prawie go całując? No chyba, że poniżej to Robert Lewandowski - to przepraszam. Jeżeli wypowiedziałam się zbyt krytycznie to napiszcie mi to w komentarzu" - napisała wówczas na swoim profilu na platformie X. Krytyczne słowa Marianny pod adresem Anny szybko jednak poszły w niepamięć. Aż do teraz.

