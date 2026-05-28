Burza po słowach Jasia Kapeli. Minister rządu Tuska odpowiada

- Ja się zastanawiam, dlaczego kasjerka w Lidlu jest bardziej uprzywilejowana i zarabia więcej na kasie niż ja po 15 latach pracy intelektualnej - powiedział Jaś Kapela podczas "Porannej Rozmowy Zero", a jego slowa natychmiast wywołały burzę. W ostatnim czasie rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, a znany freak fighter, działający także w branży wydawniczej, został zaproszony do rozmowy na ten temat z Jackiem Prusinowskim. Co ciekawe, pisarz przyznał, że bez wyraźnej potrzeby nie zamierza z niego korzystać.

Rozwiń

Dyskredytacja osób działających na niższym szczeblu branży sprzedażowej nie spodobała się jednak Katarzynie Kotuli, która jeszcze w zeszłym roku pełniła funkcję ministra do spraw równości. 49-latka zdecydowała się więc wyjaśnić Kapeli, jak istotną rolę w społeczeństwie pełnią kasjerzy oraz pracownicy usługowi.

Kotula nie mogła tego przemilczeć. Zdecydowana reakcja na słowa Kapeli

Kotula opublikowała na platformie X wymowny wpis, w którym rozłożyła specyfikę poszczególnych zawodów na mniejsze czynniki. Wskazała, że bez pracowników, którzy je wykonują, rozpadowi mógłby ulec podstawowy łańcuch życia w społeczeństwie.

- Ponieważ jej praca jest bardziej bezpośrednio niezbędna. Kasjerka jest częścią infrastruktury zaopatrzeniowej, bez niej (i analogicznych pracownic usługowych) łańcuch dystrybucji żywności i dóbr podstawowych by się posypał - rozpoczęła.

Posłanka Lewicy, aby potwierdzić swoje słowa, powołała się na sytuację sprzed kilku lat, kiedy na świecie panowała globalna pandemia koronawirusa. To właśnie wtedy, jej zdaniem kluczową rolę odegrali kasjerzy, sprzątaczki, pielęgniarki oraz kurierzy.

- To praca o charakterze bezpośredniej niezbędności, a jej brak odczuwamy natychmiast i boleśnie. Pandemia COVID-19 pokazała nam, że kasjerki, sprzątaczki, pielęgniarki, kurierzy okazali się niezbędni do funkcjonowania społeczeństwa, podczas gdy duża część "pracy intelektualnej" (doradcy, twórcy, publicyści) przeniosła się w tryb domowy bez widocznego uszczerbku dla ogółu - dodała.

Rozwiń

Jaś Kapela Prime MMA/x.com/JasKapela materiały prasowe

Jaś Kapela i Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny PRIME MMA materiały prasowe

Prime MMA 8: "Kaczor BRS" i Jaś Kapela PRIME MMA materiały prasowe





Paweł Jóźwiak o Boxdelu: Chciałem mu zrobić krzywdę, ale teraz… FAME Friday Arena 2. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV