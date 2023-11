Bokserskie losy zawiodły Andrzeja Gołotę za ocean, i nawet po zakończonej legendarnej karierze nie zdecydował się wrócić do Polski. Razem z żoną i dziećmi został w Stanach Zjednoczonych, w urządzonym pod gusta i potrzeby rodziny domu w Chicago. O tym, co dzieje się teraz u pięściarza, informuje od czasu do czasu jego żona. Prowadzi bowiem profil w mediach społecznościowych. To tam dzieli się urywkami ze wspólnej codzienności.