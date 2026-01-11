Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burza po ogłoszeniu wyników na Sportowca Roku. Nawet Zwolińska była w szoku

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Wybór Sportowca Roku w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" wywołał ogromne poruszenie. Nagrodzono podwójną mistrzynię w kajakarstwie górskim Klaudię Zwolińską, która - odbierając statuetkę - sama była w szoku, że jej ogromne, historyczne sukcesy zostały tak wysoko docenione. Jednak niektórzy na jej miejscu widzieliby kogoś innego. Pada nazwisko Igi Świątek.

Dwie kobiety z jasno upiętymi włosami i w golfach, jedna ubrana w brokatowy brązowy sweter trzyma w ręku statuetkę i uśmiecha się, druga w szarym golfie patrzy na wprost z poważnym wyrazem twarzy, w tle rozmyte sylwetki innych osób.
Klaudia Zwolińska, Iga ŚwiątekAkpa Piętka Mieszko/FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAKPA

Już wszystko jasne. To Klaudia Zwolińska, kajakarka górska, która na niedawnych mistrzostwach świata sięgnęła po dwa złota (w kategoriach K-1 i C1) oraz jeden brąz (w kategorii cross), zdobyła najwięcej głosów w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i odebrała statuetkę dla Sportowca Roku. Wybór budzi mieszane odczucia, a w zaskoczenie wprawił nawet samą zainteresowaną. "Jestem w szoku" - przyznała na scenie z rozbrajającą szczerością.

    Zwolińska w szoku po ogłoszeniu wyników Plebiscytu "Przeglądu Sportowego"

    "Trochę trzęsie mi się głos. Tego się nie spodziewałam. Naprawdę jestem w szoku. Jak byłam dzieckiem, oglądałam zawsze ten Bal Mistrzów Sportu i marzyłam o wygranej. Oglądałam Justynę Kowalczyk, która nieraz wygrywała ten plebiscyt. I sobie myślałam, że też chciałabym go wygrać" - powiedziała Klaudia Zwolińska, po tym, jak ogłoszono, że to ona - wedle głosowania kibiców - w minionym roku była najlepszym polskim sportowcem.

    Dziękuję za każdy głos, bo to jest straszne wyróżnienie, przecież było tylu wybitnych sportowców
    dodawała.

    Przez lata towarzyszyła jej myśl, że trudno będzie wygrać taki plebiscyt, wszak reprezentuje dyscyplinę, która nie jest bardzo popularna, lecz dzięki swoim osiągnięciom sportowym cel zrealizowała. Nie omieszkała również podziękować tym, na których wsparcie może liczyć. W pierwszej kolejności wymieniła rodziców i bliskich. Potem przeszła do współpracowników.

    "Dziękuję bardzo mojemu sztabowi, trenerom, fizjoterapeutom, wszystkim specjalistom, którzy ze mną pracowali. Ja wiem, że nie jest łatwo. Wybrałam sobie trzy konkurencje olimpijskie, proszę sobie wyobrazić... No naprawdę nie jest łatwo, więc naprawdę chylę czoła. Dziękuję Wam za to wsparcie, doceniam każdą jedną rzecz, którą dla mnie robicie" - przekazała.

      Zamieszanie po wyborze Zwolińskiej. Różne komentarze

      Wygrana Klaudii Zwolińskiej w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" wywołała ogromne poruszenie i pozytywnie zaskoczyła nawet tych, którzy mocno trzymali kciuki za kajakarkę. "Nie wierzę. Klaudia Zwolińska najlepszym polskim sportowcem roku. Szok i niedowierzanie. Kajakarstwo górskie ma moc! Ona to naprawdę zrobiła!!!" - napisał Tomasz Kalemba na portalu X.

      Podobnych komentarzy jest więcej. "Megasensacja. Klaudia Zwolińska, ogromne gratulacje", "Co za niespodzianka Klaudia Zwolińska wyprzedziła Lewandowskiego, Kubicę czy Świątek... wyprzedziła wszystkich!", "Ogromne zaskoczenie z kajakami i Klaudią Zwolińską" - czytamy.

      Wybór jednak nie wszystkim odpowiada. Są tacy, którzy burzliwie dyskutują nad innymi - według nich - słuszniejszymi nazwiskami. "Klaudia Zwolińska uprawia olimpijski sport, nie globalny. Wielki szacunek dla niej, jednak Świątek i Kubica zrobili rzeczy w tym roku gdzie cały sportowy świat o tym mówił, dosłownie wszyscy. 1. Świątek 2. Kubica 3. Zwolińska, to powinien być obiektywny wynik", "Serio, doceniam, ze Klaudia Zwolińska byla świetna, ale Iga przeszła grę, dokonała absolutnie niebywałej rzeczy", "To, że Zwolińska wygrała, to jakaś kpina" - oceniają niektórzy.

      Kobieta w długiej, błyszczącej sukience trzymająca statuetkę, unosząca ręce w geście triumfu z uśmiechem na twarzy. W tle scena oświetlona złotymi światłami i widownia.
      Klaudia ZwolińskaPiętka Mieszko/AKPAAKPA
      Klaudia Zwolińska
      Klaudia ZwolińskaAKPAAKPA
      Klaudia Zwolińska
      Klaudia ZwolińskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe

