Burza po nagraniu z byłym kadrowiczem. Znany trener grzmi. "Obrzydliwe"

Wieczysta Kraków po ostatnim meczu ze Świdniczanką Świdnik zapewniła sobie awans do II ligi. Po zakończeniu meczu piłkarze małopolskiej ekipy rozpoczęli huczne świętowanie, a nagranie z szatni opublikowali zostało w mediach społecznościowych. Filmik z udziałem Jacka Góralskiego , który ujrzał światło dzienne, wprawił w osłupienie wielu kibiców oraz osoby ze środowiska piłkarskiego. Na nagraniu widać bowiem jak były już reprezentant Polski opróżnia butelkę zawierającą najprawdopodobniej wódkę . Zachowanie piłkarza nie spodobało się fanom, którzy mocno go skrytykowali.

Dariusz Dźwigała krytykuje zachowanie Jacka Góralskiego. "Takie nagranie świadczy o kompletnym braku pomyślunku"

Na temat skandalu z udziałem Jacka Góralskiego wypowiedział się również Dariusz Dźwigała - były piłkarz i szkoleniowiec, który w przeszłości prowadził reprezentację Polski do lat 19. W rozmowie z "Faktem" mężczyzna w ostrych słowach wypowiedział się na temat nieodpowiedzialnego zachowania zawodnika, który przez ostatnie lata był dla wielu młodych sportowców wzorem do naśladowania.

"Jeśli to faktycznie była wódka, to jest to patologia. Takie nagranie świadczy o kompletnym braku pomyślunku, jakiekolwiek wyobraźni. Jak można coś takiego publicznie pokazywać? Dla mnie, jako ojca, trenera i przede wszystkim byłego piłkarza, to niedopuszczalne. Liga, w której grał nie ma tu znaczenia. To brzydkie i obrzydliwe" - podkreślił Dźwigała.