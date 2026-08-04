"Mogę już potwierdzić, że Pan Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z przysługującej mu 'autonomicznej' prerogatywy prawa łaski także dzisiaj wobec drugiego mojego Mandanta (słynnego STARUCHA) i uwolnił go od tzw. zakazu stadionowego" - poinformował adwokat Krzysztof Wąsowski.

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Ułaskawienie Piotra "Starucha" Staruchowicza, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa, który prowadzi m.in. doping na tzw. Żylecie, przez prezydenta Nawrockiego sprowokowało w sieci burzliwą dyskusję.

Głos zabierają m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński, posłowie do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Brejza, Dariusz Joński i Krzysztof Śmiszek, a także poseł Tomasz Trela.

Nie zgadzają się z decyzją prezydenta Nawrockiego ws. ułaskawienia "Starucha"

"Ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch, pokazuje o jakiej Polsce marzy prezydent Nawrocki" - pisze na platformie X Marcin Kierwiński, a pod jego wpisem już jest kilkaset komentarzy, w tym krytyczny głos od Janusza Korwin-Mikkego.

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W podobnym tonie jak szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wypowiada się też Krzysztof Śmiszek. "Zastanawiam się, jakie granice jeszcze Nawrocki musi przekroczyć, żeby ludzie, którzy uważają, że to 'swój chłop' i 'kto za młodu się nie napieprzał w lesie ten nie zna życia' uznali, że jego zachowanie nie licuje z powagą urzędu? Serio, aż tak znormalizowaliśmy kibolstwo?" - pyta.

"Staruch i Borowski, kumple PiSu i Karola Nawrockiego ułaskawieni. Ustaw nie podpisuje, ale akty łaski swoim - owszem. Prezydent prawicy, nie Polski! - wtóruje mu Tomasz Trela.

Staruch ułaskawiony. Kto następny? Wielki Bu?

Decyzja prezydenta Nawrockiego najwyraźniej mocno wzburzyła także Krzysztofa Brejzę, który w tej sprawie popełnił kilka wpisów na X.

"Konserwacja patologii, gloryfikowanie stadionowej bandyterki, kolesiostwo. Nawrocki ułaskawił 'Starucha', kibol ze stadionowego młyna i z ustawek wyjdzie, ale młyn i ustawki nie wyjdą z kibola" - oburza się w pierwszym z nich, a w następnych kontynuuje tę retorykę.

Przypomina "przewiny" Staruchowicza i dochodzi do wniosku, że instytucja ułaskawienia w ogóle powinna zostać zlikwidowana.

"Uważam, że odpowiedzialna klasa polityczna powinna dziś podjąć rozmowę, debatę, nad zmianą Konstytucji i wykreśleniem tej instytucji z ustawy zasadniczej. Tak używana jak jest używana przez ludzi PiS jest szkodliwa" - twierdzi.

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Trzy grosze dorzuca jeszcze Roman Giertych. "Nie mam osobiście nic przeciwko temu, aby pan 'Staruch' chodził na stadion. Jednak sytuacja, w której człowiek pełniący funkcję Prezydenta RP, używa nadzwyczajnego przywileju ułaskawienia do załatwiania przepustki na stadion, to tego nawet nikt z autorów najbardziej opasłych komentarzy do prawa karnego sobie nie wyobraził" - twierdzi.

"No i brawo". Były współwłaściciel Legii reaguje na ruch prezydenta

Nie jest jednak tak, że decyzja prezydenta spotyka się tylko z negatywnym odbiorem. W sieci jest też sporo komentarzy pełnych poparcia, zwłaszcza ze strony kibiców i pewnej części internautów.

"Za" jest również Bogusław Leśnodorski, prawnik i niegdysiejszy prezes oraz współwłaściciel Legii Warszawa (2012-2017).

"No i brawo. To był tak głupi i 'złośliwy' zakaz, że jak o tym usłyszałem, to nie wiedziałem, czy się śmiać czy płakać" - komentuje.

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Staruchowicz otrzymał zakaz stadionowy w 2025 roku za zachowanie na stadionie w Lublinie. Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Kanale Zero sam zadzwonił do studia i przedstawił swoją wersję zdarzeń.

"Zostałem ukarany zakazem stadionowym za stanie na płocie i prowadzenie dopingu w Lublinie, mimo że posiadałem akredytację wydaną przez organizatora i mogłem tam przebywać, na płocie. Sąd w Lublinie skazał mnie jednak na dwa lata zakazu stadionowego" - relacjonował.

Nawrocki przyznał wówczas, że o sprawie słyszał, lecz wniosek zostanie rozpatrzony w stosownym terminie.

"Dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo" - podsumował wówczas.





"Polityczny WF": Lista Karola Nawrockiego. Czy prezydent zjednoczy prawicę? INTERIA.PL