W poniedziałek prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki podjął głośną decyzję, wetując ustawę dotyczącą pomocy Ukraińcom. - Prawo, które było zaproponowane, dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany i byłem przekonany w czasie całej kampanii wyborczej, że wszystkie większe środowiska polityczne, a także Rafał Trzaskowski, deklarują jasno, iż 800 plus powinno przynależeć tym uchodźcom, którzy podejmują się obowiązku pracy. Ustawa, którą dostałem na swoje biurko o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmieniam - zadeklarowała głowa naszego państwa.

Karol Nawrocki zaznaczył jednocześnie, że zaproponował swój projekt ustawy w tej sprawie, zachęcając przy tym cały parlament i rząd do pracy w tym temacie.

Ruch prezydenta wywołał burzę. Ze wszystkich stron sceny politycznej posypały się komentarze. Część polityków stanęła po stronie prezydenta, lecz w tej sprawie nie zabrakło także niezwykle ostrych głosów sprzeciwu.

Pracę należy doceniać. Po utracie pracy trzeba zachęcać i pomagać w znalezieniu nowej. Ale za utratę pracy nie można karać - zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi

Wciąż sypią się komentarze po wecie Karola Nawrockiego. Padło nazwisko Kyliana Mbappe

Swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego weta przedstawił także profesor Andrzej Szeptycki - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polski 2050 i podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swoim wpisie dość niespodziewanie przytoczył nazwisko między innymi gwiazdora Realu Madryt i piłkarskiej reprezentacji Francji - Kyliana Mbappe.

- W Polsce narasta brunatna fala nienawiści wobec cudzoziemców. Weto prezydenta Karola Nawrockiego jest tego potwierdzeniem. Dlatego przypomnijmy. Albert Einstein, Freddie Mercury i Elon Musk byli imigrantami. Barack Obama czy Kylian Mbappe są potomkami imigrantów - napisał na platformie "X".

Na jego słowa zareagowała między innymi posłanka Lewicy - Anna Maria Żukowska.

Obawiam się, że to nie są argumenty które trafią do drugiej strony, bo jest też dużo przykładów imigrantów, którzy nie zapisali się chlubnie w historii

I dodała: - Imigracja ma blaski i ma cienie. Trzeba rozmawiać o demografii i o szacunku do drugiego człowieka oraz o tym, żeby zwyczajnie nie psuć rynku pracy w Polsce.

