Burza po decyzji Nawrockiego, Najman wkracza do akcji. Wymowna reakcja gwiazdora

Patryk Górski

Patryk Górski

Trwa debata na temat słuszności decyzji podjętej przez Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Przez część Polaków ruch ten jest uznawany za celowe działanie na szkodę stosunków polsko-ukraińskich. W opozycji do takich deklaracji stoi jednak Marcin Najman, który w ostatnim czasie postanowił nawet stanąć w obronie prezydenta Polski. Nie gryzł się przy tym w język.

Karol Nawrocki w garniturze podczas wydarzenia, w tle osoby w mundurach; po lewej zdjęcie Marcina Najmana.
Karol Nawrocki, Marcin Najman (w kółku)Filip Naumienko/REPORTER/x.com/MarcinNajmanEast News

Wołodymyr Zełenski jeszcze w maju podjął decyzję, która na długo pozostanie w świadomości Polaków. Ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy miano "Bohaterów UPA", co natychmiast spotkało się z oburzeniem kluczowych postaci w naszym kraju.

Warto wspomnieć, że Ukraińska Powstańcza Armia powszechnie jest uznawana w Polsce za odpowiedzialną za ludobójstwo na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej - około 100 tys. ofiar. Prezydent Polski, w świetle decyzji Zełenskiego, nie mógł puścić jej płazem. W ten sposób Karol Nawrocki zapowiedział kilka tygodni temu działania mające na celu odebranie Ukraińcowi Orderu Orła Białego. Zamieniły się one w realne czyny w piątek 19 czerwca.

- Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - ogłosił Nawrocki.

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Gorąco wokół Nawrockiego. Najman nie krył się ws. decyzji prezydenta

Głośne wystąpienie Nawrockiego nie mogło przejść bez większego echa. Chwilę po tym, jak odebrał on Order Zełenskiemu, z innych polskich odznaczeń zaczęli rezygnować byli prezydenci Ukrainy oraz tamtejszy minister spraw zagranicznych, szef Biura Prezydenta oraz ambasador Ukrainy w Polsce.

Sprawa ciągnie się także w polskiej polityce. Przeciwnicy Nawrockiego wskazują, że polityk działa na niekorzyść stosunków między dwoma krajami. Sprzymierzeńcy i osoby postronne tłumaczą natomiast ruch prezydenta dbałością o własną historię. Głos w tej kwestii w końcu postanowił zabrać Marcin Najman, który dość nieoczekiwanie... stanął po stronie głowy państwa.

- Nawrocki to nie jest prezydent z mojej bajki, ale w związku z tym, że ja nie jestem polityczny i że dla mnie najważniejszy jest w polityce zdrowy rozsądek - dlatego do tej polityki nie pójdę, bo tak mało tego zdrowego rozsądku tam można odnaleźć - tak muszę w tym momencie, nie tylko muszę, chcę stanąć w obronie prezydenta Polski. (...) To prezydent Zełenski rozpoczął to podkopywanie i podpalanie relacji polsko-ukraińskich, a nie polski prezydent czy polskie społeczeństwo - powiedział Najman w nagraniu na X.

- Ci, którzy krytykują dziś Prezydenta Polski za rzekome cyniczne rozgrywanie polsko-ukraińskiego sporu historycznego, są w błędzie lub sami cynicznie rozgrywają tę sytuację. Odebranie odznaczenia Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu było jedyną normatywną odpowiedzią na haniebne nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej rzekomymi bohaterami UPA - dodał we wpisie nad nagraniem.

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Łysy mężczyzna w czarnej koszulce gestykuluje ręką, stojąc w jasnym pomieszczeniu obok okna.
Marcin NajmanLukasz TelusAKPA
Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole na tle niebieskiej ściany i pije z białej filiżanki. Na stole znajdują się dokumenty, mikrofon oraz filiżanka.
Prezydent RP Karol NawrockiMarysia Zawada/REPORTERReporter


Nawrocki odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego? Czarnek zabrał głosPolsat NewsPolsat News

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