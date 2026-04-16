Bunt po tej decyzji prezydenta ws. Tomasiaka. I to z niespodziewanej strony

Kacper Tomasiak przysporzył kibicom wiele radości i wzruszeń, trzykrotnie stając na podium zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. We Włoszech wywalczył trzy medale: dwa srebrne (indywidualnie i w duecie z Pawłem Wąskiem) oraz brązowy. A gdy wrócił do Polski, witany był z honorami. Spotkał się z oficjelami: prezydentem Karolem Nawrockim oraz ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim, a także z przyjaciółmi, znajomymi i fanami już w Bystrej oraz w Bielsku-Białej.

Bielska impreza na jego cześć zorganizowana została na placu Wojska Polskiego. "To, że jesteśmy dumni, to mało powiedziane. Chcemy świętować sukces Kacpra Tomasiaka z wielką fetą, więc przygotowaliśmy specjalne wydarzenie. Trzeba było trochę czasu, by je przygotować, ale myślę, że koniec ferii w naszym regionie i województwie, to idealny moment. Jest co świętować" - cieszył się wówczas prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, cytowany przez Dziennik Zachodni.

Przy okazji ujawnił, że już dzień po powitaniu rozpocznie procedurę wpisania Kacpra Tomasiaka do Księgi Zasłużonych dla miasta Bielska-Białej. Są nowe wieści w tej sprawie.

Brak zgodności ws. Kacpra Tomasiaka. Ale wniosek przeszedł

"Bielscy radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wpisania Kacpra Tomasiaka do Księgi Zasłużonych dla miasta Bielska-Białej. W sprawie pojawiły się głosy wątpliwości, a trzech radnych w trakcie posiedzenia komisji nie poparło wniosku prezydenta. Co ciekawe, byli to członkowie klubu prezydenckiego oraz KO" - informuje portal bielsko.biala.pl.

Po posiedzeniu jeden z radnych wyjaśnił, dlaczego wstrzymał się od głosu. Miał przekazać, że "docenia sukcesy skoczka, ale Kacper Tomasiak jest osobą bardzo młodą, która tak naprawdę jest na samym początku kariery sportowej" i że "może warto uhonorować go w późniejszym okresie".

Projekt był dyskutowany na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Dziesięciu członków go poparło, trzech niejako zbuntowało się i wstrzymało od głosu. Wobec braku uwag do przedstawionej propozycji przewodnicząca Urszula Szabla poinformowała, że wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej o nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej" został zaopiniowany pozytywnie.

To oznacza, że w przyszłym tygodniu projekt uchwały będzie głosowany podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

"Legii nie będzie łatwo się wydostać". Hajto szczerze o sytuacji ekipy Papszuna. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport