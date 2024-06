Przedłużająca się absencja 42-latki zaniepokoiła kibiców tenisa. Kate Middleton od dłuższego czasu jest patronką All England Tennis and Croquet Club. Co roku wręcza trofeum dla triumfatorki i triumfatora turnieju wielkoszlemowego w Anglii. W tym roku księżna raczej nie dostąpi tego zaszczytu. A to nie koniec złych wieści.