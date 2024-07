Reprezentanci Anglii wciąż są w grze o mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Jeśli uda im się dotrzeć do finału i pokonać na tym etapie rywali, będzie to pierwszy triumf "Synów Albionu" na imprezie tej rangi w historii. Do tej pory Anglicy o końcowe trofeum mieli okazję walczyć jedynie raz. Było to podczas poprzedniej edycji europejskiego czempionatu, kiedy to "Trzy Lwy" przegrały w finałowym starciu z Włochami. Triumfatorów wyłoniono jednak dopiero podczas konkursu rzutów karnych.

Reklama