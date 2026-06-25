Brutalny sparing. Były mistrz KSW nie miał litości dla milionera

Denis Labryga jest jedną z największych gwiazd w polskich freak fightach. Warunki fizyczne 30-latka robią naprawdę ogromne wrażenie, a dzięki nim często jest on także zestawiany do walki z profesjonalnymi zawodnikami MMA. W przeszłości mężczyzna triumfował w turnieju na FAME MMA 26: GOLD, zgarniając sztabkę złota wartą milion złotych. Zdecydowanie nie miał łatwego zadania, bowiem podczas wydarzenia mierzył się m.in. z Tomasz Sararą oraz mistrzem GROMDY Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem.

Najpoważniejszym dotychczasowym sprawdzianem dla Labrygi była natomiast jego walka na jubileuszowej gali FAME MMA 30 z weteranem UFC Makhmudem Muradovem. Na nieszczęście Polaka pojedynek po jednogłośnej decyzji sędziów zakończył się wówczas zwycięstwem Uzbeka.

Popularny "The Final Boss" po przegranej zdaje się nie spuszczać z tonu, co udowadnia jeden z jego ostatnich treningów w Warszawskim Centrum Atletycznym z byłym mistrzem KSW w wadze półciężkiej - Ibragimem "The Million First" Chuzhigaevem.

Labryga stracił zęba na treningu. Nie do wiary, załatwił go były mistrz KSW

Zawodnicy spotkali się na macie w środę 24 czerwca i tego samego dnia do sieci trafiły zaskakujące nagrania z ich wspólnych ćwiczeń. Chuzhigaev za ich pośrednictwem podzielił się z fanami obrażeniami, których doznał na twarzy po ciosach Labrygi. Turek nie pozostał jednak dłużny freak fighterowi i pozbawił jego uśmiech... jednego zęba. O kulisach zajścia dowiedzieliśmy się z relacji na Instagramie opublikowanej przez gwiazdora FAME MMA.

- Mamy dzień sparingowy - środę. Słuchajcie, nie ma innej drogi. Trzeba było zęba wypluć na bok i dalej się bić. Tak właśnie wygląda droga po kolejną chatę, po kolejne marzenia. Także do celu i nie poddawajcie się - powiedział Labryga.

Rozwiń

Okazuje się, że Labryga, mimo złamanego zęba, kontynuował sparing z doświadczonym Chuzhigaevem. "The Final Boss" tłumaczy swoją zawziętość motywacją do spełniania kolejnych marzeń. W planach mężczyzny jest chociażby zakup kolejnego mieszkania.

Warto odnotować, że w przeszłości Labryga wielokrotnie wspominał o zainteresowaniu jego osobą przez KSW. Niewykluczone zatem, że sparingi z gwiazdami tej federacji przybliżą mu wymarzony debiut na profesjonalnej gali organizowanej przez Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego.

Makhmud Muradov i Denis Labryga po gali FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

FAME MMA 30: Denis Labryga vs Makhmud Muradov Fame MMA materiały prasowe

KSW 85: Ibragim Chuzigaev - Bogdan Gnidko KSW materiały prasowe





INTERIA.PL